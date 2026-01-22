殉職消防員封英雄「聽起來很感人」 公革力：其實是另種毒藥

基隆市昨晚發生民宅火警意外，造成2死、4傷悲劇，其中消防員詹能傑因把面罩脫下幫受困民眾戴上，最終吸入過多濃煙送醫宣告不治。（翻攝畫面）

基隆市昨（21）日發生民宅火警意外，造成2死、4傷悲劇，其中消防員詹能傑因把面罩脫下幫受困民眾戴上，最終吸入過多濃煙送醫宣告不治。台灣公務革新力量聯盟（公革力）今（22）日po文談及此事，指社會大眾很喜歡把殉職消防員封為英雄，聽起來很感人，「但其實是另一種毒藥。」

針對昨天基隆火警造成消防員殉職事件，公革力今於臉書po文，想像一下，你現在就站在火場外面，旁邊站著一位心碎的老母親，她抓著你的手、聲嘶力竭地哭喊：「我女兒還在裡面！求求你們快進去救她！」在那種當下，什麼 SOP、專業風險評估，通通都變得像紙糊一樣薄。

公革力認為，我們有種很強大的救人文化，救人被無限上綱，好像只要是為了救人，什麼風險都可以不管。若你是現場人員，專業告訴你現在火勢太大，進去就是送死，所以決定暫緩進入。這時家屬哭喊「見死不救」的標籤就立刻貼上來。「這種壓力，誰扛得住？」萬一人沒救出來，媒體和網路酸民不會去管現場環境有多惡劣，只會問：「為什麼不趕快進去？」在這種預設的指責，「逼得第一線人員不得不拿命去賭，只為了證明我真的盡力了。」

公革力還說道，社會大眾很喜歡把殉職消防員封為英雄，聽起來很感人，但其實是另一種毒藥。「因為他是『英雄』，所以我們期待下一個消防員也要展現同樣的英勇。」而這種期待，就是最可怕的勒索，讓基層人員在自身安全與社會期待之間，完全沒有權衡的空間。

至於該怎麼打破這種勒索？公革力認為，不能只叫基層要勇敢、要守法，我們的體制必須給第一線的人員真正的後盾。而且要讓社會大眾明白，消防員選擇不進去危險的火場是為了科學安全，不是因為怕死。基層不通融是為了維持大家都要應該遵守的規則，「這需要長期的教育。」只要是基於專業判斷的決定，事後調查就不該刁難，更不該讓基層去揹黑鍋。

面對社會大眾習慣用情緒或權力來挑戰規則，公革力坦言，最後受害的是整體的公平與正義。必須將裁量標準寫得更明確，減少可通融的灰色地帶，讓基層可以理直氣壯地說：「這不是我不通融、不去救，是法律的規定、本來應該如此。」一個夠成熟的團隊，主官的核心任務，除了對緊急事件滅火，更是設置強大的防火牆，設置專業的聯絡人、幕僚團隊，與幫基層擋下不必要的壓力，「而不是變成加害基層的遞刀手。」

