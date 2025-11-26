殉職消防員背景曝！他曾是機場特警…轉職9年魂斷香港「宏福苑」惡火

國際中心／陳弘逸報導

香港大埔齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，現場宛如末日焚城。（圖／翻攝自X平台 @abeleung）

香港大埔齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，現場宛如末日焚城，截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，救援尚未停止；罹難者中，還包括一名37歲消防員何偉豪，他入職9年，過去曾是警務人員，他的背景，也因這次火災不幸逝世曝光，另有一名參與救災的消防員，因熱衰竭送醫治療，目前情況仍不明朗。

據港媒報導，參與滅火的37歲消防員何偉豪，昨天（26日）下午3時1分到場，進入火場後，約半小時失聯；消防啟動搜救程序，並於下午4時1分在宏昌樓升降機對開空地尋獲。

何偉豪被發現時，面部燒傷，由救護員急救及送到威爾斯親王醫院搶救，但仍在下午4時45分宣告不治。

這次參與救援的消防員，有人遭全身燻黑送醫搶救。（圖／翻攝自香港01）

據消防處指出，殉職的消防員何偉豪已入職9年，投入消防以前，曾是警務人員，擔任機場特警；過去在警隊綽號「大隻豪」；噩耗傳出後，過去警隊同袍昨晚在私人社交群組中發文悼念，消防處網站轉黑白致哀。

此外，這起火警，還有另名參與救災的消防員，因熱衰竭送醫治療，目前情況仍不明朗。

