殖利率上看17%！它成立來含息報酬衝168% 除息最後買進日是這天

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財經中心／余國棟報導

大華優利高填30公告最新一期每單位配息1.26元，預計將在6月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在6月17日買進，本次股利將在7月13日發放。以(8)日收盤價29.61元換算，年化殖利率約17.02%。（示意圖/ PIXABAY）

大華優利高填30 (00918) 成分股動能驚人。長期報酬更亮眼，Lipper統計截至5月27日，00918成立以來含息總報酬率達到168%。大華優利高填30公告最新一期每單位配息1.26元，預計將在6月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在6月17日買進，本次股利將在7月13日發放。以(8)日收盤價29.61元換算，年化殖利率約17.02%。

大華優利高填息30 歷次填息表現。（圖／大華銀投信）

2026年台股走出史詩級漲勢，上半年漲幅達50%，帶旺許多高股息ETF股價走勢。大華優利高填息30經理人郭修誠表示，台北國際電腦展(Computex Taipei)落幕，包括輝達CEO黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰都抵台拜會台廠AI供應鏈，近期AI供應鏈的多方題材值得期待。在AI供應鏈獲利高成長支撐下，今年以來台股飆漲，評價已屆相對高檔，預期台股將進入震盪走高格局。不過，郭修誠也強調，台股基本面堅實，若遇震盪建議投資人偏多思考布局。投資焦點仍為AI供應鏈，特別是具備缺貨漲價題材的類股，例如被動元件、記憶體等。

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台股高檔震盪之際，郭修誠建議，可優先選擇具備「高股息」與「高填息」雙重優勢的ETF，一方面可滿足現金流需求、強化資產抗震力，另一方面在多頭市場中亦可分享成分股帶來的上漲動能，持續放大財富。根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息12次，共順利填息9次，成立以來含息總報酬翻倍成長，數據證明00918將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息的同時，亦不錯過財富長線成長機會。

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