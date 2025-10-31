殖利率勝勁敵0050！006208下半年配出爐 11月18日除息

擁有逾 65萬股東的台股市值型ETF富邦台50（006208），今（31）日公布最新配息，每受益單位擬配發 3.448元，與前一次配發的 0.989元加總，今年度配息達 4.437元，硬是比去年度配的 1.683元多出逾一倍。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 擁有逾 65萬股東的台股市值型ETF富邦台50（006208），今（31）日公布最新配息，每受益單位擬配發 3.448元，與前一次配發的 0.989元加總，今年度配息達 4.437元，硬是比去年度配的 1.683元多出逾一倍。本次除息日定為 11 月 18 日，欲參與除息的投資人，最晚須於 11 月 17 日買進或持有。配息則於 12 月 11 日發放。

在 AI 熱潮推動下，台灣電子供應鏈持續受惠。下半年來，台股大盤屢屢創下新高，相關市值型ETF股價也跟進水漲船高，006208 在此期間大漲了 34.3%，股價來到新高 151.8元。若以今日收盤價計算，單次配息殖利率為 2.27%，加上前一次的 0.85%，今年度配息率為 3.12%，略高於競爭對手「元大台灣50」（0050）的今年配息率 3.06%。

006208 目前資產規模 2,869.28億元，然而，面對勁敵 0050 接連出招，先是調降費用率又實施「一拆四」股價分割，導致規模及投資人數遭到狠甩；據集保所統計，006208 最新受益人數達 652,828人，今年增加 44,467人；而 0050 今年來大增 932,686人，最新受益人數來到 1,706,664人。

此外，繼 0050 分割後人氣飆升，富邦科技（0052）也宣布將於11月進行「一拆七」分割。對此，許多網友及小股東也紛紛敲碗，「006208 是不是該跟上節奏了」。

