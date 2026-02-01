殘值不到40萬 電動車換電池卻要70萬！

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉Model S更換電池費用驚人。（圖／翻攝Tesla網站）

電動車省油省保養，但電池一出事，代價可能比想像中還高。美國一名2013年出廠的Tesla Model S車主，日前前往威斯康辛州原廠服務中心詢問電池更換，卻發現報價高到幾乎可以再買一台同年份的二手車，讓他忍不住上網分享經驗，引發熱烈討論。

原廠兩方案都不便宜

依照特斯拉原廠提供的選項，車主可以選擇維持原本的60 kWh電池，或直接升級到90 kWh大容量版本。60 kWh更換總費用約13,830美元，換算新台幣約44萬元，其中工資只占一小部分，主要還是電池本體價格驚人。

廣告 廣告

車主可以選擇維持原本的60 kWh電池，或直接升級到90 kWh大容量版本。（圖／翻攝Tesla網站）

升級大電池價格直接翻倍

如果選擇升級至90 kWh，帳單就更精彩了。電池本體約18,000美元，再加上解鎖容量費與安裝相關支出，總金額來到23,262美元，換算新台幣約74萬元。對一台車齡超過10年的Model S來說，這筆錢實在很難吞下去。

殘值只有電池一半價

目前北美市場上，2013年左右的Model S二手行情多落在1萬到1.5萬美元之間，約新台幣32萬到48萬元。也就是說，換顆電池的錢，已經明顯超過整台車的市場價值，從理性財務角度來看，幾乎沒有投資報酬率可言。

雖然市面上仍有第三方電池更換方案，價格可能相對友善，但整體來看，老電動車在電池壽命末期，確實會面臨殘酷的成本考驗。這個案例也提醒消費者，買高里程或老年份電動車時，除了車況，電池健康與未來維修費用，才是真正不能忽略的關鍵。

更多三立新聞網報導

降價＋補助＋升級一次給 入手進口休旅省23萬！

不是沛納海也不是萬國 這只台幣25萬的卡西歐你買得下手？

怎能不愛車／老闆在後座看Disney+、司機在前座踩V8 這就是賓士新王

電池衰退怪誰？這樣充電會降低電動車壽命！

