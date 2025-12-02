殘值32.56元電鍋送拾荒婦！ 北市清潔隊員「涉貪污判刑」

清潔員將殘值32元的舊電鍋送給拾荒婦，被依貪污罪起訴判刑。

台北市政府黃姓清潔隊員去年將回收清運到的舊電鍋，轉送給1名拾荒老婦人，被檢舉送辦，檢方依貪污罪嫌起訴，引發社會關注。士林地方法院歷經2個月審理，今（2）日宣判黃男有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。

北市北投區清潔隊去年7月接獲內部通報，指稱有同仁私下將回收電鍋取走，調閱影像發現，服務近34年的黃姓隊員從資源回收車上取走電鍋。黃男坦承取走電鍋，澄清是轉送給拾荒老婦，清潔隊依規定簽報政風單位處理，移送檢方偵辦。

黃男向廉政官坦承犯行，並繳回帶走的電鍋。檢方調閱筆錄、監視畫面及環保局勤務規範，認定電鍋殘值雖僅剩32.56元，仍涉嫌觸犯貪污治罪條例，全案偵結起訴，但考量犯罪情節輕微，建請法院酌減刑度。

案情曝光後，引起廣泛討論，輿論普遍認為「清潔隊員立意良善卻遭控圖利」，不符合司法比例原則。黃男到地方法院開庭受訪時，也忍不住落淚，「當時只是覺得東西（電鍋）還能用，乾脆送給一名拾荒老婦，讓她能煮飯過日子，沒想到會弄得這麼嚴重。」

◆《中廣新聞》提醒您，未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。