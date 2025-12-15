殘忍凶手殺死鄰居夫妻 冷血要目擊童出庭作證

高雄一位年輕媽媽要帶孩子上學，卻遭樓下鄰居持刀殺害。（圖／東森新聞）





2023年9月上午，高雄一位年輕媽媽要帶孩子上學，卻遭樓下鄰居持刀殺害，先生也在睡夢中被刺死。兩名幼童目睹雙親遇害，兩年後心中的創傷還未撫平，晚上也常做惡夢。凶手吳龍滿被判兩個死刑，來到二審時，竟要求兩名幼童出庭作證，殘忍的做法讓幼童外公氣到出庭時想揍他。凶手為了想拚減刑，律師甚至還說出未殺害兩名幼童是因為有憐憫之心，罪不該死，讓家屬心痛盼速審速決，消滅惡人。

談起兩名孫子的現狀，外公既心疼又難過，2023年9月15日上午，女兒正要帶兩名孫子上學，樓下鄰居吳龍滿持刀闖入，先殺害女兒後，再進房刺死睡夢中的女婿。

兩名年幼的孫子目睹雙親遭殺害，即使離開傷心地生活，心中的創傷至今仍未平復，凶手被判處兩個死刑，來到二審出庭前，竟殘忍的要求孩子作證。

被害人家屬：「已經兩年了，有時候晚上還會作惡夢會哭，現在突然叫他們出來作證，身心煎熬啊。醫生出具證明，這小朋友真的不行，所以今天法官才說可以不用出來作證了。」

說到這裡外公又哽咽，上午他和太太出庭，談到凶手的態度相當氣憤。被害人家屬：「傲慢大條不甩，真的是不能揍，不然我想上去揍他。他說他沒有殺人，他道什麼歉，他的律師說這種事情也不至於判死，因為他沒有把兩個受保護的小朋友加害。希望下個月女兒跟女婿幫忙我們，讓法官開天眼，要把他這個惡人消滅掉。」

只因為嫌樓上太吵，吳龍滿竟在幼童面前殺害年輕的36歲夫妻，原本一審出庭保持緘默的他，被判兩個死刑後，二審依然否認犯行，卻與律師動作頻頻。檢方則維持求處死刑，合議庭辯論終結，明年1月14日將進行視訊宣判。

