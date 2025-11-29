殘忍又犯法！美軍打「毒船」 刻意回頭殺倖存者

編譯林浩博／綜合報導

美國川普政府大動作打擊所謂的「運毒船」，從9月至今造成至少22艘船沉沒、83人喪命，卻一直拿不出對方運毒的證據，行動合法性備受質疑。如今爭議恐怕再升級，據CNN 28日報導，美軍竟曾轟炸船隻一次後，又回頭炸第二次，殺光所有倖存者。據消息來源披露，此種違反戰爭法的行徑，是因為美國戰爭部長赫格塞斯(Pete Hegseth)下達了「不留活口」的格殺令。

美軍9月2日的首次「打毒船」行動，被爆料居然刻意回頭再炸，以確保不留下活口。（圖／翻攝自X平台 @ianmiles）

不留活口

消息來源向CNN透露，9月2日美軍轟炸加勒比海「運毒船」的行動，其實還有第二擊。第一次打擊，就已讓船隻無法開動，造成了人員死亡，但軍方評估仍有倖存者；後續第二次打擊，就是徹底將船炸沉，確保船上11人，無一生還。以9月初這次炸船為開端，川普政府的「打毒船」頻頻上演。

據一名知情人士所述，行動以前，戰爭部長赫格塞斯下令不准留活口。當天稍晚，川普就喜孜孜在社群宣布此次行動的成果，不過政府從未公開承認殺害生還者。

川普27日又表示，可能「很快」就在委內瑞拉的陸地，展開他口中阻止運毒網絡的行動。美國這類軍事冒險，遍及拉丁美洲外海，但合法性備受質疑。CNN先前即報導，直到空襲船隻以前，官員都不知道船上人員的身分。

民主黨籍眾議員狄恩（Madeleine Dean）本週接受CNN訪問稱：「這屆政府未經國會同意就轟炸船隻的次數，多到引發我的警覺，光是上週，我作為外交委員會成員，才在機密情報隔離設施（SCIF）讀了一下遭擊沉船隻和船上遭殺害人們的資料。但對於當時發生了什麼事，裏頭都沒提供證據。」

聽取「二連殺」簡報的人也表示，他們很擔憂此舉會違反戰爭法，因為當中明定不准殺害退出戰鬥的人員，不論這人是因為投降，還是因傷無法作戰的緣故。

危機組織（Crisis Group）的資深分析師哈里森（Sarah Harrison），曾經擔任五角大廈的律師，她就直言：「不論如何，他們都犯了法，他們一開始就是在殺害平民，即使假定那些人是戰鬥人員，這也仍舊非法──因為根據戰爭法，如果某人退出了戰鬥、失去了作戰能力，就必須以人道方式對待他。」

此次川普政府刻意殺害倖存者的消息，是由《華盛頓郵報》和網路媒體「攔截」（The Intercept）率先披露。

美國戰爭部長赫格塞斯據悉下達了「不留活口」的格殺令。（圖／翻攝自X平台 @ianmiles）

避免危害航行安全？

赫格塞斯28日仍在社群發文，持續為所謂「打毒船」的行動辯護：「我們當前在加勒比海的行動，無論是在美國國內法，還是國際法底下，都屬合法。所有行動都遵循戰爭法，並且經由指揮鏈上下最優秀的軍職與文職律師核可。」

赫格塞斯強調：「我們所殲滅的每個運毒人員，都與被認定的恐怖組織相關。」

消息來源稱，美軍知曉9月2日的首次打擊之後，海上仍有倖存者載浮載沉，因此才又回頭炸了第二次，以擊沉船隻、殺光所有生還者。而據這名消息來源表示，之後五角大廈官員對他的簡報中，卻把第二次投彈炸沉船隻的行為，辯稱是為了避免船隻殘骸危害航行安全。

消息來源另補充，美軍為了炸沉船隻而多次投彈的行為，並不罕見，但9月2日的第二炸，是唯一已知刻意要殺害倖存者的案例。

美軍10月的一次炸船行動，也有倖存者，但那次軍方卻把人救起，目前不清楚為何９月這次並非如此。

南方司令辭職走人

川普在9月2日的行動後，即發文稱「在南方司令部的責任區，對於經確認與阿拉瓜火車（Tren de Aragua ）掛勾的販毒恐怖份子，美軍執行了一次有力打擊」。

川普政府設法為打船行動找出合法理由，為此他們聲稱美國正與20多個販毒集團「交戰」，而這些船上的人員與這些組織相關。白宮多次宣稱，川普政府的行動「完全符合戰爭法」。

不過，法律專家對此說法大都不買帳，他們懷疑所謂的「販毒份子」只是平民罷了，絕非戰鬥人員，這些打船的行動因此構成了法外處決。

在川普政府9月動用軍隊以前，美國打擊販毒的行動，是交由海岸防衛隊與執法部門負責，對於販毒份子與毒品走私者，會依照法定程序以罪犯身分來處置。

但據CNN之前掌握的消息，今年夏季美國司法部提供的機密法律意見稱，由於24個販毒集團與犯罪組織，對美國人民構成立即的威脅，政府有法源可對這些組織執行軍事打擊。

然而此論點卻因一次「運毒船」被擊中前先行掉頭駛離，而搖搖欲墜。這次9月2日第一次打擊後的生還者，也因失去作戰能力，而未構成立即的威脅。

美國自家國防官員和外國盟友，同樣對川普政府說法抱持懷疑態度。美國南方司令部的司令霍爾西（Alvin Holsey）上將，已於10月提出辭呈，預計12月走人。據CNN此前的報導，霍爾西因質疑打船行動的合法性，與赫格塞斯和參謀長聯席會議主席兩人，發生了一場激烈爭吵。

戰爭部內部的多名法律顧問同樣有所疑慮。英國也因認為這些行動非法，不願同流合乎，而中斷了與美國的情資共享。

