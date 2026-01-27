殘忍惡保母姊妹虐死「1歲剴剴」今二審仍判無期、18年

剴剴虐童致死案，今日將迎來二審宣判。這起震驚社會的案件中，專業保母劉彩萱與妹妹劉若琳被控在2023年9月至12月期間，對年僅1歲10個月大的男童剴剴施以殘忍虐待，最終導致男童不幸身亡。

根據法院調查，劉彩萱於2023年8月與剴剴外婆簽訂托育契約，自同年9月1日起以每日1000元費用全天候照護剴剴。然而在照護期間，劉氏姊妹對剴剴施加種種非人道待遇。

法院認定的虐待行為包括：劉若琳以不明物體刮傷剴剴頸部，劉彩萱則徒手或持物毆打、捏拉耳朵、推倒撞地等方式傷害剴剴。兩人更以毛巾綑綁四肢、口罩蒙眼限制男童行動自由，劉彩萱並拍照傳送給妹妹。

更令人髮指的是，劉彩萱強迫剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡，在廁所內灌食營養不足的隔夜菜。姊妹倆曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，強迫他裸體躺臥地面不得變換姿勢。儘管剴剴日漸瘦弱且傷痕累累，兩人仍未帶他就醫。

經法醫鑑定，剴剴全身有至少42處虐待性傷勢，因長期虐待導致營養不良、身體衰弱，甚至罹患憂鬱症，最終於2023年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。

一審台北地方法院國民法官法庭認定劉彩萱「以虐取樂」，惡性重大，判處無期徒刑、褫奪公權終身。妹妹劉若琳則以共同正犯論處，判處有期徒刑18年。此判決創下國內虐童案最重刑度紀錄。

案件上訴二審後，高等法院於上月22日召開言詞辯論庭，吸引上百名婦女團體、民間團體代表及關心民眾到場旁聽，時代力量黨主席王婉諭、藝人郁方等人均現身法庭。

今日上午的宣判備受社會矚目，預計將有大批關心此案的團體和民眾到場聽判。據了解，兩名被告均已表明不會出庭聆聽判決結果。司法如何回應社會對兒童保護的期待，各界都在等待最終的審判結果。

