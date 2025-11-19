殘忍殺妻後自首 中壢男稱「心情差」釀慘劇

【警政時報 陳世軒／桃園報導】桃園市中壢區發生驚恐殺妻案，一名64歲緬甸華僑李姓男子涉嫌持鈍器及利器殺害56歲妻子羅女後，於17日前往內壢派出所自首。全案依殺人罪嫌移送法辦，並持續釐清犯案動機。

據了解，李男與妻女同住，案發當時女兒已經外出上班，李男聲稱，起床發現天氣轉涼心情低落，又看到妻子坐在客廳「火氣更大」，最終才會釀下慘劇。在殘忍殺妻後，李男便騎車前往距住家一公里的內壢派出所自首，並將雙手靠攏、示意警員上銬。警員聽聞此事不敢怠慢，隨即前往案發現場，並證實已失去生命跡象。

李男殘忍殺妻後，便馬上騎車前往距住家一公里的內壢派出所。

至於為何出現情緒性傷人的事件，鄰居透露，李男與羅女過去的相處並無不和睦，平時也鮮少爭吵，不過在案發前一晚爆發長時間的劇烈爭執，可能成為導火線。鄰居推測，李男在一個月前退休，這之後便時常聽到兩人爭吵，恐怕是因為工作與收入的關係才導致關係出現裂痕。

全案移送偵辦，經檢方複訊後，認為李男涉犯殺人罪嫌，罪嫌重大，並且有逃亡及滅證之虞，經申請於昨（18）日在桃園地院裁定羈押。

