殘忍虐打失智柯基！牙醫配偶也遭肉搜炎上「切割文」曝光

即時中心／劉朝陽報導

近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子疑情緒失控，對家中年邁的柯基犬多次揮打施暴，不少人擔心柯基的生命安全、急呼「快救援」；而疑似虐狗的男子也遭起底，是手搖飲「茶聚」加盟店的負責人。畫面中，老柯基遭飼主以衛生紙捲筒猛砸、拿拖把柄毆打，網友肉搜發現，虐狗者的配偶是一名牙醫師。而該名牙醫也特別透過診所粉專澄清，強調詹姓配偶虐狗是「個人行為」。





有網友到診所粉專留言怒罵「放任伴侶虐待寵物柯基、不相信同居已久會不知情」，而牙醫師昨（12）日也連發數篇文聲明，請網友不要牽連診所業務。



以下為牙醫診所的聲明全文：



一、本人配偶詹先生涉及虐待寵物柯基犬之事件，為詹先生之個人行為，與本人所經營牙醫診所無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿遷怒牙醫診所。



二、本人珍愛寵物柯基犬，就此事件本人配偶之行為亦深感憤怒，絕不容忍，基於配偶身分，本人就配偶行為觸法向社會大眾致歉，本人將督促詹先生面對法律責任。



三、本人在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時本人並不在場，得悉此事之後，本人立即回家處理，安置愛犬，暫時寄託在能妥善照料其安全之寵物旅館。本人將擔保愛犬後續的安全與負責照顧，在通報動保專線後，目前進度是動保處已經派員至寵物旅館進行檢傷。



四、寵物貓咪的部分，沒有受到虐待，目前亦已帶離原家中，有找到地方安置，請社會大眾不用擔心。



五、由於事發突然，本人有許多事情必須處理，包含尋覓可以養寵物的住處與詹先生分居，先前因無法進一步回應網友留言，故先隱蔽處理，懇請各界給予本人一些時間。謝謝。



而就在虐狗事件爆發之後，茶聚茶飲店的總部則指，經過決議後，與該加盟主「正式永久終止」，並將依契約向其求償「毀損商譽」的違約金。

