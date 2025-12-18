殘忍！二度駕車輾狗 新北MiniCooper男抓到了

新北市三重一處路口，一部黑色轎車二度輾過附近廠家的狗。翻攝Threads@kero_hao



是惡意虐待？還是單純沒看到？新北市三重區日前發生一起兩度輾過流浪狗的殘忍事件，16日清晨，一輛黑色MiniCooper違規於路口迴轉時，在路中有一隻黑狗停留路中，後方車輛雖然鳴喇叭提醒，但駕駛不為所動踩油門加速前進，造成小黑狗二度遭輾壓。警方循車牌找到駕駛人，已經開罰，但也查出黑狗的飼主是附近廠家，也將開罰。

根據社群平台的爆料，前天（12／16）清晨六點多，新北市三重光復路二段發生恐怖輾購，行車紀錄器畫面顯示，一輛黑色MiniCooper違規於路口迴轉時，前方已有一隻黑狗停留路中，後方車輛不斷鳴喇叭示警，肇事駕駛但仍踩油門加速前行，導致黑狗先被前輪撞擊捲入車底，又遭後輪二度輾過。

畫面中，駕駛未停車查看，直接駛離現場。黑狗倒臥路口片刻後，才勉強起身，一跛一跛離開，相關影片被民眾上傳至Threads後，引來大量網友批評行徑殘忍。

新北動保處表示，駕駛人稱當下「沒注意到車下有狗」，只知道壓到東西，但迴轉後並沒看到受傷的狗，事發後當天也有再去現場找，但沒看到狗。肇事駕駛表示願意負擔動物醫療費用，因已違反新北市動物保護自治條例，動保處將分別處3萬至10萬元罰鍰、1萬5000元以上7萬5000以下罰鍰，合併最高可處17.5萬元罰鍰。

至於，動保處也發現受傷的狗是附近廠家飼養，經檢視犬隻狗走路尚無礙外觀有皮肉傷，仍要求飼主應盡速送醫檢查避免有內出血或其他傷害，飼主部分也已違反動保法，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

