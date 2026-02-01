殘忍！ 台中男不滿被咬傷 持鐵棍狠揍狗10下

凌晨2點台中梧棲一處民宅傳出淒厲狗叫聲，一名男飼主持鐵棍，大力毆打黑狗。（圖／東森新聞）





凌晨2點台中梧棲一處民宅傳出淒厲狗叫聲，一名男飼主持鐵棍，大力毆打黑狗，總共10下，殘忍過程全被鄰居錄下報警。議員跟警方趕去救狗，將黑狗送往動物醫院檢查，但只有眼睛輕微受傷，沒有明顯骨折，網友也懷疑受虐的黑狗會不會被調包，動保處強調已收容安置黑狗，認定飼主故意傷害，依法最重罰34萬元、並列為禁止飼養動物的黑名單。

民宅內黑衣男子持鐵棍狂打黑狗，一共打了七下，黑狗痛到大叫，跑到一旁縮在牆邊，東西都倒了。男子氣不過，又打了3下，狗跑出來，想咬主人的腳試圖反擊，狗狗淒厲的叫聲傳遍小巷，對面住戶連忙報警。

對面住戶：「那個對面公寓有一個人，有人報警了，有一個小狗，有人報警了，警察來了。」

警察抵達現場了解狀況，而狗狗就這麼縮在牆邊，打狗過程全被對面住戶錄下，po文痛批，地點就在台中梧棲，失控場面也驚動，議員跟分局長連夜來救狗。附近住戶vs.記者：「就很大聲，（大概多久），我是聽到滿久才起來看的，因為我就覺得有異樣。」

附近住戶vs.記者：「有聽說狗被打的聲音，但是我沒聽到，凌晨了因為狗咬他，咬的滿嚴重，有去童綜合醫院。」

附近住戶說，這隻狗2歲多，正是愛玩的時候，疑似玩耍時咬了飼主，飼主竟拿拉鐵門的鐵棍殘酷毆打，引發社會公憤。記者vs.打狗男子：「我都跟警察講好了，為什麼要來敲我的門，（先生你現在傷勢怎麼樣），有去醫院啊。」

議員江和樹質疑，警方到場卻沒通報動保處，是他帶著動保人員將狗送醫驗傷照x光。台中市議員江和樹：「他帶出來的狗，居然是一隻不會攻擊人的還很開心，如果有一隻狗被打過的狗，牠一定會有戒心的，因為對人類已經有恐懼了，我們在沒有證據之前，我們有沒有辦法證明有第二隻狗，如果有看到的有發現的，他們其實有AB狗的交換，麻煩提供給我們，我一定會來抓。」

但狗狗被痛毆，傷勢不合理，網友就質疑，飼主可能a狗換b狗，而動保處已將狗收容安置，飼主最重處34萬元，並列為禁止飼養動物黑名單。

