殘忍！女涉虐殺14貓遭列黑名單 北市府依動保法約談

台北市動物保護處將游姓女子列入飼養黑名單，禁止其認養收容所動物及飼養犬貓，並依違反動物保護法將其移送警方偵辦。動保處查出，該名飼主涉嫌虐待犬貓致死，造成14隻貓死亡，警方已陪同動保處強制進入其住處搜索，後續將約談游女到案說明。

北市信義區一名女子涉嫌虐貓。(圖/北市動保處提供，下同)

動保處12月5日表示，昨天獲報游姓女子返家後帶出2袋垃圾前往垃圾車，因飄散臭味被民眾認為有異狀。民眾從垃圾車撿回1袋並報警，另1袋由動保處派員至垃圾焚化廠攔截帶回。經查2個垃圾袋內共有3隻成貓、9隻幼貓的屍體，初步判定死亡超過2個月，身上布滿蛆且已見骨。

此案源於日前動保處獲報，信義區富陽街某住戶被斷電多天，屋內傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲，加上民眾目擊有3隻貓在後陽台雨遮遊蕩，懷疑有大量犬貓遭遺棄餓死屋內。動保處自10月22日起對此處加強監控訪視，陸續帶回1犬5貓送醫治療，當時屋內已無動物。

動保處指出，連同先前發現的1隻成貓骨骸及訪視帶回的1隻幼貓屍體，此嫌疑人恐已造成14隻貓死亡。針對先前發現的貓屍，已依動保刑事案移警方偵辦，今天針對昨天大量死亡動物的動保刑事案件移送警方，由警方派員陪同強制進入飼主家中搜索。

該名飼主8月16日曾因飼養照顧問題，在屋內被扣留4貓及1貓屍體當證物保管。經送交解剖鑑定，貓屍的枕骨骨裂及後肢趾部出血，當時動保處依違反動保法將飼主移送刑事偵辦。動保處表示，此案飼主有消極不作為涉虐動物，刑事案會移送警方依違反動保法導致複數動物死亡情節重大送辦。

動保處呼籲，民眾發現動物受傷、受困、受虐需救援，可撥24小時動物保護專線1959，將立即派員前往處理。

