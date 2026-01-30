殘忍！新北男斬首白鼻心 當街肢解動物恐關2年

一名網友日前在社群平台Threads發文，表示1月25日下午1點多，在新北市新店區中正路某處巷弄內，目擊有人在一樓車庫門口當街宰殺動物。

根據該網友描述，當時看見中年男子正在處理動物，絲毫不顧路人眼光。當網友折返現場查看時，只見地上留有無頭動物軀體，畫面怵目驚心，隨即報警處理。警方接獲報案後立即趕赴現場，涉案住戶向警方表示，其宰殺的並非犬隻，而是果子貍，也就是白鼻心。

新北市動保處處長楊淑方表示，接獲通報後已會同警方調閱周邊監視器畫面，確認該男子肢解的確實為白鼻心，目前已發文通知行為人到案說明，以釐清案件詳情。

根據監視器畫面顯示，該名住戶於下午1點多正在支解白鼻心，但無法確定在支解當時，白鼻心是否仍為活體狀態。動保處強調，此點將成為後續調查的重點，因為這將直接影響法律責任的認定。

楊淑方說明，白鼻心雖屬一般類野生動物，並非保育類動物，但依據野生動物保育法規定，民眾仍不得任意獵捕。若違反野生動物保育法第49條規定，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

更嚴重的是，若調查確認行為人是在野外捕捉活體白鼻心，再帶回住處宰殺，將同時觸犯動物保護法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」的規定。依據動保法第25條第1款，宰殺動物可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

此案引發網路熱議，許多民眾對於有人在市區公開宰殺動物感到震驚。動保處表示，將持續調查此案，釐清行為人獵捕白鼻心的方式、時間及宰殺過程等細節，依法究辦。同時呼籲民眾，無論是保育類或一般類野生動物，都應該予以尊重與保護，切勿任意獵捕或傷害。

