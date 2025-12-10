殘忍！ 檳榔攤老闆娘遇刺 跪地呼喊「救命啊」

嫌犯行兇後在附近徘徊被警方逮捕。（圖／東森新聞）





高雄鳳山一處檳榔攤，一早遭一名男子闖入，與68歲老闆娘發生激烈口角，進而持刀砍殺，老闆娘送醫後傷重不治，嫌犯行兇後先到暗巷變裝，在附近徘徊被警方逮捕，男子供稱，他之前因毒品案被抓，認為是檳榔攤老闆娘咬出他的，才會被關押，交保後來討三萬元交保金，當時老闆娘下跪求饒，嫌犯仍持刀砍殺，相當慘忍。

檳榔攤老闆娘跪在地上，臉上身上都是血，大聲喊救命。目擊者：「等一下，我先錄影。」

行兇的男子戴口罩，看到有人過來，立刻往後面的巷子逃，一度還回頭看，嫌犯行兇後滿頭大汗，走路一跛一跛，逃到暗巷裡丟棄兇刀，把外套脫掉變裝後，沒有立刻離開，而是在附近徘徊，觀察現場情況，沒多久就被逮捕。

警方vs.嫌犯：「怎樣，蹲著蹲著蹲著，好啦，蹲下啦，刀子你刀子呢，欸事情發生了，遇到了要處理啦。」

嫌犯落網了但附近民眾，對於檳榔攤老闆娘跪地求饒還被砍殺，都覺得嫌犯太過兇殘。目擊民眾vs.記者：「聽到（老闆娘）喊救命，聽到一名男子在罵髒話，XXX還不快拿出來，我想說（老闆娘）這個時間，怎麼會在喊救命，看到他拿刀馬上錄影，要殺我他還要殺我，我就趕快跑。」

事發在高雄鳳山光遠路，早上七點多，當時只有68歲的王姓老闆娘一人顧店，46歲的呂姓嫌犯突然衝進店面要錢，老闆娘的兒子42歲林男，嫌犯找不到人，就把矛頭指向老闆娘，雙方發生激烈口角，嫌犯一怒之下持刀刺向老闆娘的右胸和左肩受嚴重刀傷，送醫後宣告不治。

媽媽突然驟逝，女兒情緒崩潰，一度哭到癱軟倒地，警方初步調查，呂姓嫌犯供稱，和檳榔攤老闆娘兒子認識很久，雙方有過毒品買賣，他指控老闆娘兒子向警方供出，毒品是他給的害他被關押，後來以3萬元交保，他認為三萬保釋金，應該要老闆娘兒子出，才會趁著早上人還不多的時候來討債。兒子的債務糾紛，連累68歲的老母親受害，身中多刀後重傷身亡，成為家屬永遠的痛。

