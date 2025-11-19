殘殺妻後秒自首：因變冷心情不好…緬甸華僑遭收押

社會中心／桃園報導

李男告知警方「我殺了老婆」。（圖／翻攝畫面）

桃園市中壢區一名李姓緬甸華僑（64歲）17日起床後，不明原因突然將羅姓妻子（56歲）殘殺後，便直接騎車前往警局自首，並稱因為覺得天氣變冷、心情不好，加上看到坐在客廳的妻子火氣更大，進而行兇；警方確認李男犯行後，將人依法送辦。檢察官複訊後，認李男涉犯殺人罪嫌且罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，向法院聲押獲准。

桃園地檢署表示，李男17日上午8時許，在中壢區住處砍殺羅姓妻子，犯案後自行前往派出所自首，案經轄區中壢警方通報後，旋即指派杜敏瑜檢察官偵辦，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李男及相關證人後，因涉犯殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，18日向桃園地院聲請羈押，並持續追查李男的殺妻動機。

廣告 廣告

桃園地院認為，李男雖坦承犯行，但所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，況其為緬甸華僑，在緬甸有親屬，自承每年有多次出境泰國傳教之情形，自有相當理由認其有逃亡之虞，裁定予以羈押。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

精舍命案死者遭虐後被拖路邊「躺地淋雨9分鐘無人管」家屬哭：好像剴剴

被問：是否擔心被中國列為劣跡藝人？王大陸沉默了

王大陸出庭竟忘帶身分證：太趕忘了…網笑翻：開庭與開溜，選擇開天窗

女廟祝房間裝監視器防盜…卻見「道士男友猥褻弟媳」氣炸提告

