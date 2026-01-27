殘殺肢解恩人建商女總經理！歐陽榕遭6度判死 戒護外醫後身亡...相驗結果曝光

震驚社會的盧金惠分屍命案，歷經多年審理，歐陽榕（圖）於2011年被判死刑定讞。然而，14年來仍未執行死刑，近日卻在戒護外醫後病逝。（翻攝畫面）

震驚社會的分屍知名建商女總經理盧金惠命案，出現最新進展。2011年遭判處死刑、長年關押於高雄看守所的凶嫌歐陽榕，近日因病戒護外醫，然而前天（25日）器官衰竭不治。橋頭地檢署檢察官完成相驗後，已確認死因，並開立相驗屍體證明書，交由家屬處理後續事宜。

死刑犯歐陽榕為何戒護外醫？ 檢方如何認定死因？

橋頭地檢署指出，歐陽榕生前有糖尿病病史，且未規律服藥，近期因病情惡化戒護外醫。檢察官會同法醫相驗後，確認死者無外傷痕跡，綜合戒護外醫診斷證明，研判死因為糖尿病酮酸中毒，併發上腸胃道出血與急性腎衰竭。

檢方表示，家屬對相驗結果並無異議，相關程序已依法完成。

歐陽榕與受害者盧金惠如何結識？ 分屍命案過程一次回顧

根據判決書，歐陽榕過去曾任職知名紙廠的加工處副處長，1999年離職後轉投入股票投資，卻因操作失利背負龐大債務。同年，他向建商女總經理盧金惠承租店面經營咖啡店，雙方因此認識。

然而咖啡店後來也因經營不善歇業，盧金惠認為他只是暫時懷才不遇，以朋友身分多次借款協助歐陽榕周轉，每筆金額從數萬元至十餘萬元不等。直到2003年，歐陽榕再度向盧金惠借取鉅款遭拒，隨後萌生犯案念頭。

歐陽榕犯案過程？

2003年4月21日，歐陽榕以見面為由約出盧金惠，隨後將對方載回住處並將其勒斃，接著將遺體肢解分裝成10袋，棄置於高雄多處垃圾集中區及山區林地。

隔日，歐陽榕還使用盧金惠的手機，向其親屬勒索1,200萬元贖金，但當時家屬早已報警。警方經監聽、跟監後鎖定歐陽榕，突襲其住處將人逮捕。

歐陽榕落網初期否認犯行，直到死者頭七前後，在警方勸說下才坦承犯案，並帶領警方尋找棄屍地點，但最終僅尋獲4袋遺體，其餘已遭焚化。

弒親疑雲曾遭調查 最終不起訴

案件曝光後，歐陽榕已故妻子的家屬曾出面指控，其妻女於1999年、2000年相繼意外身亡，歐陽榕因此領取超過600萬元保險金，質疑死因不單純。

檢警一度重啟調查，懷疑涉及弒親詐保，但因2名死者早已安葬，缺乏關鍵跡證，最終做出不起訴處分。

歷經多年審理 2011 年判死定讞

此案歷經多年司法審理，最高法院於2011年更六審判處歐陽榕死刑定讞。歐陽榕服刑期間，多次提出非常上訴與司法救濟，並主張量刑爭議，也是近年死刑釋憲聲請人之一。

