殘殺長榮女大生被認定可教化逃死！梁育誌爽說「謝謝」

震驚台馬兩國的長榮大學馬籍女大生命案，泯滅人性犯下殘殺罪行的梁育誌，被三度判死卻在今（29日）更二審遭改判無期徒刑，逃死的他當庭開心連說「謝謝」好幾次，但在死者母親心中則是變成巨大的痛，崩潰表示：「不能接受」。

梁育誌被改判無期徒刑後，當庭向法官連說數次「謝謝」。 （圖／翻攝畫面）

全案經橋頭地方法院及高雄高分院在前三次審理中，考量梁育誌犯案手法殘暴、先用麻繩製成套索勒住鍾姓女大生的脖子，拖至路旁草叢強暴，之後更殘忍將之勒斃跟棄屍，還洗劫鍾女身上所有財物，拿來當成自己的生活費，落網後更是「毫無悔意且再犯風險極高」均判他死刑定讞。

梁育誌被改判無期徒刑後，當庭向法官連說數次「謝謝」。 （圖／翻攝畫面）

然而去年四月最高法院審理時竟讓全案出現「轉折」，法官以「應詳細審酌監所教化人員專業意見」為由，要求下級法院查明梁育誌「是否具有矯正更生可能性」，同時釐清其犯案動機順序，「究竟是先起性侵念頭後殺人滅口，抑或先有殺意再行性侵」將全案件發回高雄高分院更審。

梁育誌犯案後被逮的畫面。 （圖／翻攝畫面）

而在今天更二審宣判時，高雄高分院的法官表示：「被告經醫療機構鑑定，精神狀態正常無智能障礙或精神疾病，合議庭參考高雄市立凱旋醫院、衛福部嘉南療養院的量刑鑑定報告，包括精神科醫師、臨床心理師及監所教誨師等專業人員，評估後認為若對被告施以長期監禁，搭配系統性心理治療與輔導，仍存在教化反省並重返社會的可能」。

最終梁育誌被依涉犯強制性交殺人罪，改判無期徒刑、褫奪公權終身，強盜罪部分判18年徒刑，並於無期徒刑部分宣告褫奪公權終身，梁育誌得知逃過死刑後，當庭開心地接連向法官說了好幾次「謝謝」，雖然全案還是能再上訴更三審，鍾女的母親只簡短表示對判決「不能接受」，但看得出今天的宣判猶如一個沉重巨錘，將他們的心都敲碎了，實質上的心理崩潰可想而知，長榮大學校方今天上午則是表示，尊重司法判決與相關法律程，也會持續跟進判決結果，並持續陪伴家屬。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

