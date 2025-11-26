殘殺4台灣黑熊9人無罪原因曝光！先射殺…再掏空內臟「三貼戲謔運屍」

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣霧台鄉3年前，外流2名男子騎車抱著黑熊「三貼」嘻鬧及逗弄屍體的誇張片段，此案引發譁然，檢警獲報共逮9人，還查出一行人共獵殺4隻台灣黑熊、台灣水鹿及台灣野山羊；此案起訴移審，法官認為，9人都是原住民，獵捕、宰殺行為都基於非營利自用，符合修正後野生動物保育法規定，今天（29日）宣判，涉及野保法部分，8名被告無罪，僅1人涉及頂替罪遭判拘役10天，得易科罰金。

回顧此案，2022年12月，因2名男子騎車抱著黑熊屍體「三貼」的影片，引發熱議，檢警展開調查，發現涉案的顏姓父子，及另外7名同案被告，共殘殺4隻台灣黑熊、台灣水鹿及台灣野山羊。

每次都以獵槍先行射殺，確認死亡後，為減輕重量以利搬運，並將死亡的台灣黑熊剖腹，取出內臟丟棄；其中一次，便騎車抱著黑熊「三貼」嘻鬧及逗弄屍體，還帶回部落給居民觀覽，再放入冰櫃冰存。

此案，於2023年 4 月 6 日偵查終結，以野生動物保育法第41條第1項之違法獵捕、宰殺保育類野生動物等罪起訴顏姓父子在內共9人。

獵人騎車抱著黑熊「三貼」嘻鬧及逗弄屍體，還帶回部落給居民觀覽，再放入冰櫃冰存。（圖／翻攝畫面）

屏東地方法院一審，合議庭法官認為，9人都是原住民，獵捕、宰殺行為都基於非營利自用，符合修正後野生動物保育法第21條之1第1項規定，依刑法第2條第1項但書，適用有利於被告之除罪規定，均應不罰，因此，今天（26日）判處無罪。

至於是否適用野生動物保育法第51條之1行政罰規定，法院由主管機關另行依法審酌。

涉犯意圖使犯人隱蔽而頂替罪，法官考量，顏男基於父子情誼犯案，依法減輕其刑，並考量於偵查中坦承犯行，及職業、收入、智識程度、家庭經濟狀況等情，量處拘役10天，得易科罰金，全案可上訴。

