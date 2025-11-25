殘火何時滅？環局：十天為目標

後壁烏樹林災後暫置場二十一日晚間發生大火，到二十五日仍在進行殘火處理。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕後壁報導

後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場持續進行殘火處理，市府二十五日邀請學者到現場了解情況提供專業建議，地方關心究竟暫置場的殘火何時才能完全熄滅，環保局長許仁澤說，目前以移除、噴水、降溫等方式處理，希望十天內有明顯成果，將火勢完全熄滅為努力目標。

後壁烏樹林災後廢棄物暫置場二十一日晚間八時發生大火，堆置大量廢棄樹木、家具等綜合廢棄物，火勢猛烈，燃燒面積大約三千平方公尺，雖然主要火勢已撲滅，目前仍在進行殘火處理，消防局、環保局等單位合力滅火，現場仍在悶燒，濃煙漫天影響空氣品質，讓民眾叫苦連天。

環保局、消防局二十五日說明救災進度，也邀請高雄科技大學環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝現勘提供專業建議。

後壁烏樹林暫置場火災，環保局長許仁澤說明，目前已積極進行殘火的處理。（記者陳佳伶攝）

環保局長許仁澤說明，火災後各階段作業方式和目標，第一階段二十一日深夜，消防車進場滅火加上重機具和水車進場噴灌，已侷限火勢；二十二日第二階段開挖防火巷，將火勢控制；目前進入第三階段的殘火處理；持續以「移除、噴水、降溫」等作業方式，希望在十天內將火勢全部熄滅為努力方向，後續也將啟動強化巡查，避免類似情況發生，會將後續風險降到最低。

消防局第一救災救護大隊長邱國楨說，消防局迄今已出動六十七輛各式消防車次、一百四十九人次警義消及空拍機等，也出動消防機器人到場，讓消防員可輪替休息，後續會持續配合環保局全力救災，希望儘速將火勢全部撲滅。

蘇崇輝指出，市府第一時間闢防火巷，同時設置臨時消防栓，確保滅火水源供應沒有問題，尋找內部火點即時澆灌冷卻，移除燃燒物控制火勢等，救災策略方向正確，讓救災進度往正面方向發展。