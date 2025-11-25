殘火何時滅？環局：十天為目標
記者陳佳伶∕後壁報導
後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場持續進行殘火處理，市府二十五日邀請學者到現場了解情況提供專業建議，地方關心究竟暫置場的殘火何時才能完全熄滅，環保局長許仁澤說，目前以移除、噴水、降溫等方式處理，希望十天內有明顯成果，將火勢完全熄滅為努力目標。
後壁烏樹林災後廢棄物暫置場二十一日晚間八時發生大火，堆置大量廢棄樹木、家具等綜合廢棄物，火勢猛烈，燃燒面積大約三千平方公尺，雖然主要火勢已撲滅，目前仍在進行殘火處理，消防局、環保局等單位合力滅火，現場仍在悶燒，濃煙漫天影響空氣品質，讓民眾叫苦連天。
環保局、消防局二十五日說明救災進度，也邀請高雄科技大學環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝現勘提供專業建議。
環保局長許仁澤說明，火災後各階段作業方式和目標，第一階段二十一日深夜，消防車進場滅火加上重機具和水車進場噴灌，已侷限火勢；二十二日第二階段開挖防火巷，將火勢控制；目前進入第三階段的殘火處理；持續以「移除、噴水、降溫」等作業方式，希望在十天內將火勢全部熄滅為努力方向，後續也將啟動強化巡查，避免類似情況發生，會將後續風險降到最低。
消防局第一救災救護大隊長邱國楨說，消防局迄今已出動六十七輛各式消防車次、一百四十九人次警義消及空拍機等，也出動消防機器人到場，讓消防員可輪替休息，後續會持續配合環保局全力救災，希望儘速將火勢全部撲滅。
蘇崇輝指出，市府第一時間闢防火巷，同時設置臨時消防栓，確保滅火水源供應沒有問題，尋找內部火點即時澆灌冷卻，移除燃燒物控制火勢等，救災策略方向正確，讓救災進度往正面方向發展。
其他人也在看
影/日歌舞伎界痛失英才！東京凌晨大火奪命 64歲名演員遇難
日本東京一間製菓工廠兼住家的建築物今（24）日凌晨發生火災，大火導致一名男子不幸喪生。經確認，死者為64歲的知名歌舞伎演員片岡龜藏。中天新聞網 ・ 1 天前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣630億元）。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
台中市西屯大火「1樓燒到4樓」 民宅爆出蕈狀濃煙
台中市西屯大火「1樓燒到4樓」 民宅爆出蕈狀濃煙EBC東森新聞 ・ 1 天前
最新／黑煙狂竄天際！汐止烤漆工廠祝融 2人送醫
首次上稿：11/24 10:51更新時間：11/24 10:57（更新內文）即時中心／顏一軒、李美妍報導最新消息！今（24）日上午9時30分，新北市汐止區夢湖路上一間烤漆鐵皮工廠不明原因竄出火舌，現場冒出大量黑煙，消防局獲報後派遣31車56人前往搶救，所幸目前火勢已獲得控制，2名員工吸到些許濃煙，送往內湖三總進行後續治療。新北市政府消防局指出，今早9時30分，夢湖路上一間1層樓烤漆鐵皮屋工廠起火，獲報後立即派遣31車56人到場布水線灌救，燃燒面積約200平方公尺，火勢於10時33分獲得控制，2名員工（年約46歲）吸入些許濃煙，意識清醒送內湖三總，所幸無人受困，起火原因待查。汐止烤漆工廠祝融，黑煙狂竄天際畫面曝。（圖／民視新聞翻攝）汐止烤漆工廠祝融，黑煙狂竄天際畫面曝。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／黑煙狂竄天際！汐止烤漆工廠祝融 2人送醫 更多民視新聞報導彰化騎樓機車竄火苗！ 17人受困幸全數獲救又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了民視影音 ・ 1 天前
台中逢甲商圈店面大火！ 消防灌救險遭燒毀外牆砸中
台中市 / 綜合報導 台中知名逢甲夜市中午時發生嚴重火警，人潮聚集熱區福星路上，有一間待租的空屋店面，起火燃燒，被大火吞噬，還延燒到隔壁兩間店面，因為火勢猛烈，建築外側的招牌被燒到整片掉下來，差點就砸到站在馬路上要救火的4、5位消防員，消防員當下趕快跳開躲過，差一點就被砸到。火災當下，還造成一名男子受困，他住三樓逃到一樓時，被火煙困住，消防員緊急破門將他救出來。目擊民眾說，疑似是起火店面的左邊柱子的電線走火，而詳細起火原因，消防正在釐清。 店面燒出大片烈火濃煙狂竄，消防人員站在馬路上灌救，整片招牌轟的一聲倒下，解體成好多片砸下來，差點就砸到消防人員，5名消防人員嚇一大跳趕快跳開，躲過一劫，起火店面被猛烈大火吞噬，火舌從屋內沿著門框燒出來，屋簷還有牆面，被火紅火焰包圍，左側的店面招牌也被燒到，火焰沿著鐵架延燒，還有一大團紅火從上方掉下來，汽機車不得不跨越雙黃線避開。目擊民眾說：「(聽到)應該是高壓電短路的聲音，然後一直霹霹聲。」周圍店家和民眾都被這場大火嚇到，還好意外發生在白天不是晚上，因為起火店面在台中知名逢甲夜市的福星路上，這條路每到週末假日就湧現人潮，另一條也是人擠人的，就是輝達總裁黃仁勳曾經來逛過的文華路，這裡的章魚小丸子相當有名，兩個熱點距離只有200公尺，走路只要3分鐘，是逢甲商圈最熱鬧的區域。台中市消防局八大隊大隊長呂鴻隆說：「裡面都沒有受燒的一個狀況，也沒有人受困受傷。」附近鄰居說：「遷走兩禮拜左右而已，真是幸好。」消防初步調查，起火的店面是中間這棟空屋，待租一段時間，火勢延燒到左右側兩間店店面，右側也是待租空屋，而左側這間是飾品店，有一名男子在三樓租屋，火警當下，跑到一樓卻受困在裡面，直到消防人員破門將他救出。目擊民眾說：「在空的鐵皮屋的左側，柱子上。」火警發生時，起火那間店面的屋主有趕到現場關心，附近民眾懷疑是左邊柱子的電線走火，火勢猛烈還往兩旁延燒，還好消防人員30分鐘就將火勢撲滅，起火原因到底是電線走火還是其他原因，火調人員正在釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
施工路段突塞車 26歲男煞車不及猛撞「3車連環爆」4人受傷
衝擊力道之大，造成3車共4人受傷，所幸均為輕傷，送醫後無生命危險，事故發生後，國道警方立即趕抵現場協助處理，包括傷者救護、交通疏導以及事故現場勘查。警方也隨即對3名駕駛進行酒測，結果皆為0，已排除酒駕因素。在拖吊車及維修人員的協助下，事故車輛於11時49分全數排...CTWANT ・ 5 小時前
最新／台中逢甲商圈店鋪祝融 「熊熊烈火」直衝天際
即時中心／顏一軒、李美妍報導今（24）日上午11時08分許，台中市西屯區逢甲商圈一間店鋪驚傳火警，現場火勢一度相當猛烈，消防局獲報後緊急出動各式消防車18輛、消防人員38名前往，11時29分救出1名男性，所幸無明顯外傷，而火勢則於11時38分撲滅，詳細火警原因待釐清。台中市政府消防局說明，今早11時08分獲報後，立即派遣第八大隊、轄區水湳分隊等共計8個單位，出動各式消防車18輛、消防人員38名到場救援，現場由第八大隊大隊長呂鴻隆擔任指揮官。台中逢甲商圈店鋪祝融，「熊熊烈火」直衝天際。（圖／民視新聞翻攝）據了解，起火建築物為5層樓建物，並竄出陣陣濃煙，火勢於11時29分控制，11時38分撲滅；現場一度有一位民眾受困，所幸經救援後脫困，燃燒面積初估約30平方公尺，起火原因由火調人員調查中。消防人員獲報後到場布水線灌救。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／台中逢甲商圈店鋪祝融 「熊熊烈火」直衝天際 更多民視新聞報導悚！新北板橋台65線半夜「拖吊車燒成大火球」 恐怖畫面曝光了又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了台中潭子木材廠大火! 議員老家半毀.哥哥及時逃出民視影音 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 2 小時前
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽第5隊亮相 上海正大龍參戰
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月正式點燃戰火，今天（25日）公布最後一支城市球隊緯來體育台 ・ 2 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 6 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 9 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前