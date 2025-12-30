殘破遺體、燒焦小艇漂上岸！美轟炸委國毒梟 苦了哥倫比亞漁民

2025年9月15日，美軍擊沉委內瑞拉運毒船。路透社



美國以反毒之名，在加勒比海、東太平洋海域攻擊約30艘船隻，造成至少107人喪生，《紐約時報》報導，上月有燒焦的小艇殘骸、殘破不全的遺體、有毒品殘跡的袋子等漂到哥倫比亞小鎮，當地漁民現在不敢出海，漁獲也賣不出去，因為當地人相信這些魚蝦吃過死人肉。

《紐約時報》報導，哥倫比亞瓜席拉半島（Guajira Peninsula）上的拉瓜席拉（La Guajira），鄰加勒比海與委內瑞拉，當地海岸上月8日漂來一艘約10公尺長、燒焦的小船殘骸，船上有2具殘缺不全遺體、救生衣和數十個小包裝袋，若干袋中殘留物看起來、聞起來都像大麻。

廣告 廣告

美國總統川普表示，美軍於2025.9.15擊沉第二艘委內瑞拉運毒船。路透社

《紐時》比對發現，船的形狀與美國國防部2天前（11/6）公布轟炸委內瑞拉毒梟船隻影片中的船吻合，而船隻受損也符合遭空襲衝擊的狀況。

漁民發現後報警，負責這片海灘的當地警員帕瑪（Aristótele Palmar García）說其中一具屍體已是皮包骨；另一具屍體腫脹、皮膚被曬得發白，有嚴重燒傷，少了耳朵，一隻手臂從肘部被切斷。

帕瑪帶著一副醫療用手套到場，他從未接受處理遺體訓練，也沒有檢驗或蒐證工具，他與居民合力把遺體埋了，「船裡瀰漫肉類燒焦的味道，我們不得不把屍體埋起來，禿鷲和流浪狗都開始啃食了。」

今年9月美國總統川普發布美軍擊沉委內瑞拉毒梟船影片。翻攝Truth Social

帕瑪把事件往上呈報後久久無回應，根據哥倫比亞國家法醫實驗室下屬單位「法醫醫學」（Medicina Legal）區域主任桑切斯（Erika Patricia Vargas Sánchez），這兩句11月8日發現德遺體，直到本月16與17日，當局才挖出送到較大城市巴蘭幾亞（Barranquilla），《紐時》這篇29日刊出的報導指出，遺體尚未進行屍檢。

船上有疑似裝過大麻的包裝袋，加上附近的卡斯提拉提斯（Castilletes）有疑似裝過古柯鹼的包裝袋沖上岸，專家指顯示了這是這一帶小型、社區性販毒集團或武裝分子的經營方式。

哥倫比亞一家研究毒品販運專家西羅（Estefanía Ciro）說：「人們總是把毒品交易和艾士可瓦（Pablo Escobar，大毒梟）連在一起，卻忽略了在許多地方，這（小規模走私）才是日常，他們今天可能走私大麻，明天古柯鹼，後天走私魚。」

今年9月，美國總統川普發布美軍擊沉委內瑞拉毒梟船影片。翻攝Truth Social

拉瓜席拉居民很少牽涉毒品交易，多以捕魚、畜牧維生，當地漁民林孔（Mexi Misael Rincón）說他的漁船與被美軍轟炸的船幾乎一模一樣，所以美軍攻擊後他就不敢出海跑太遠，只在淺水區捕龍蝦。林孔的媽媽說在當地捕魚的4個兒子，因不能出海，都離家另謀出路。

當地漁民平常會航行10幾20公里捕鮪魚，因為那裡的鮪魚可賣得更好價格，不過「我們已經把漁網留在海裡好幾週了，我們太害怕了，不敢去收網」。且就算捕了魚也沒用，當地人說市場上的海鮮價格暴跌，因為當地人害怕吃到可能吃過人肉的魚蝦。

今年9月，美國總統川普發布美軍擊沉委內瑞拉毒梟船影片。翻攝Truth Social

《紐時》報導，多名法律專家表示美國的空襲屬非法，因為除非平民構成直接威脅，否則法律禁止軍方蓄意以平民為目標，即使這些平民被認為犯了罪也不行。

《紐時》也指由於委內瑞拉在全球毒品交易中扮演的角色，與區域其他國家相較相對小，有川普政府官員表示，美國專門打擊委內瑞拉毒梟的主要目的，是逼委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，推翻其政權。

更多太報報導

川普認首度攻擊委內瑞拉港口 傳CIA無人機空襲造成「大爆炸」

一輩子都是媽寶！美洲豹戰勝腦瘤 跟老媽一起退休

禦敵法寶都成了催命符！遇險蜷縮成球 害穿山甲常被電到死