殘酷擂台開打！7檔債券ETF超級比一比 第一名狂飆9%完勝

財經中心／師瑞德報導

7檔非投等債ETF績效大比拚！CMoney最新統計出爐，新掛牌的中信主動非投等債（00981D）以近一月報酬2.49%、年化配息率9.1%勇奪雙冠王，表現狠甩其他6檔老牌ETF。相較之下，被動式的00981B今年報酬僅-1.01%。降息循環下，主動靈活操作將是勝出關鍵。（示意圖／PIXABAY）

在金管會正式開放主動式ETF上市的第一年，市場對「主動選債、靈活應對」的操作模式高度關注，也讓台灣債券ETF市場悄然出現新氣象。根據 CMoney 最新統計，截至2025年12月8日止，台股掛牌的非投資等級債ETF近一月報酬率排行出爐，主動操作產品異軍突起，成為投資焦點。

其中最受矚目的，莫過於今年新掛牌的中信主動非投等債（00981D），近一月報酬率達2.49%，不僅高居同類型ETF之冠，年初以來報酬率亦達5.41%，同時配息表現也亮眼，首度公告配發每單位0.08元，以收盤價換算，年化配息率高達9.1%，成為非投等債ETF配息率之最。基金經理人陳昱彰表示，該基金主要布局於 BB 級債券，搭配少量B級部位，並透過主動調整持債結構與存續期間，有效因應市場變化與潛在風險，讓投資人在收益與風險之間取得最佳平衡。也因此，自公告配息後，00981D受益人數急速增加，基金規模更在短期內暴增五成，成為目前規模最大的主動債ETF。

相較之下，同樣為中信系列、但採被動管理的第一金優選非投等債（00981B），雖也繳出近一月報酬率2.41% 的成績，但今年以來報酬率為 -1.01%，顯示其較難即時反映市場變化，績效受限於指數追蹤的彈性。

另一檔受到法人青睞的產品是凱基美國非投等債（00945B），該ETF主打美國市場高收益債布局，近一月報酬率為2.07%，年初以來報酬小幅上漲0.31%。雖整體績效相對中性，但因資產配置穩健，仍受到部分保守型投資人的青睞。

而國泰優選非投等債（00727B）與富邦全球非投等債（00741B）也分別繳出2.00% 及1.84% 的近月報酬率，分居排行榜中段班。兩者皆以大型發行人為主要配置標的，適合偏好長期穩定收益的族群。其中，00727B 今年以來報酬率為1.59%，相對表現略優於00741B 的0.92%。

復華彭博非投等債（00710B） 近一月報酬為1.82%，今年以來小幅成長0.75%，雖非市場最熱門選擇，但因採用彭博非投等債券指數追蹤，具一定機構法人支持基礎。

最後，群益優選非投等債（00953B）也有1.80% 的近月報酬率與1.68% 的年初以來表現，屬於穩定成長類型，亦受到部分中長期投資人關注。

整體來看，在聯準會釋出鴿派訊號、市場對降息循環抱持樂觀預期之際，非投資等級債具備較佳收益條件，也展現更強的資本利得潛力。而主動式ETF如00981D透過靈活選債、積極調整配置，在市場波動中展現競爭優勢，除了高配息誘因，也成功創造亮眼績效，未來在債市資金布局中，主動式操作將可望扮演更關鍵的角色。

