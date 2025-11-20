殘酷真相！日媒體人統計2200款手遊：7成活不過3年

目前全球手遊市場競爭激烈，其中又以各種轉蛋類最為熱門，抽卡、抽角色、抽裝備，可以在短時間內賺到大量的金錢。而最近一名日本遊戲媒體人「怪しい隣人」，就分享了他的統計結果，居然有超過 70% 的遊戲在第 3 年時間就會公告「結束營運」。

許多手遊 2 到 3 年壽命就算長了。（示意圖，圖源：nier re [in] carnation）

怪しい隣人 在個人 X（推特）上分享，他建立了一個包含約 2,200 款「ソシャゲ」（通常用來指轉蛋類手遊、線上服務遊戲）的龐大資料庫。數據顯示，大多數的手遊最常在開服的第二年內就面臨結束營運的命運，能長期穩定營運的遊戲在市場上是非常少數的特例。

在所有受統計的遊戲中，有約 32%（692 款）的遊戲甚至連 1 週年紀念都還沒到就倒閉；而能夠撐過 7 年以上的長青樹更是鳳毛麟角。隨著近幾年來遊戲開發成本飆升、市場過度飽和，就算是投入大量成本的大型項目，假如無法在短時間內獲利，也很難逃過在第一年內就退場的命運。