殘體做成街道家具？ 劉美芳批遊龍天橋活化方案 殘體積灰塵成環境死角

▲劉美芳議員直言，「不要把問題殘體再包裝成街道家具，應加速拆除、恢復市容，這才是城市進步的指標。」(圖:新北市議員劉美芳服務處提供)

板橋府中備受關注的「遊龍天橋」拆除議題，新北市政府養護工程處提出「遮陽設施及街道家具─遊龍陸橋活化改造再利用」方案，作為天橋拆除後的後續美化工程，設計方向包括保留部分橋體意象，將原陸橋墩柱改作涼亭立柱，搭配帆布棚架、植栽及街景整理，以期改善周邊環境。

對此，新北市議員劉美芳直言，目前現場僅剩的橋墩殘體已累積大量灰塵、外觀突兀，不但毫無設計意涵，也沒有時代背景、歷史價值，更不是古蹟，「徒留殘體本身就已經成為市容垃圾，既然沒有美學價值，也造成環境問題，市府應先處理問題、而非硬把殘體變成家具。」

劉美芳指出，草皮區留存的三處橋墩，經常被民眾拿來抽菸、丟煙蒂與垃圾，形成新的環境死角，讓環保志工疲於維護。就有老人家騎腳踏車經過時直接向她反映：「這個柱子放在這邊很醜，應該要拆掉，不要再放著了。」

挹秀里張麗華里長表示，橋墩粗大、毫無美感，反而產生壓迫感，若再加上棚架恐形成半封閉空間，未來可能吸引遊民或幫眾聚集，進而衍生治安疑慮。「隔壁柱體殘骸現在就有人亂丟垃圾，志工每天看到都很困擾，希望養工處能做完整綠美化或隔離，真正改善環境。」

劉美芳強調，她早在數年前便建議市府全面評估拆除遊龍天橋，如今時代不同，城市要回應民眾需求，就應淘汰不合時宜的設施，讓市容更清爽、街區更友善。「不要把問題殘體再包裝成街道家具，應加速拆除、恢復市容，這才是城市進步的指標。」