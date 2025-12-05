殘 荷（組詩）／張士傑

張士傑

霜粒綴滿斷瓣 像

誰撒的碎銀 卻偏不照

泥裏藏的春

西風卷起裙裾

每一道褶皺裏 都住著

逐漸僵硬的漣漪

鷺影劃過枯蓬

用細腳丈量 寒塘

與天空之間的距離

殘梗在月光下

練習篆書 把未完的故事

寫進水中倒立的碑文

當暗香凝結成冰

所有彎曲的等待

都將在藕節裏 找回

筆直的初心

◆夏 荷

蟬鳴漫過堤岸 圓葉

撐起半池蔭涼 露珠滾落

驚飛棲在青莖的蜻蜓

粉瓣卻趁勢 輕吻

水面晃著的雲影 待暮色四合

花苞還蘸著霞光

怕一睜眼 就把夏的秘密

全漏進風的衣襟