【殭屍才要怕他】《惡靈古堡9》團隊曾考慮讓里昂成為唯一主角 但發現一點也恐怖不起來

《惡靈古堡》系列正傳第九部作品《惡靈古堡：安魂曲》將會在今年 2 月 27 日正式推出，而開發團隊也在近期公開了全新的介紹影片，展示了更多來自這款序作的新畫面。在這款新作中，玩家將會扮演系列老班底「里昂甘迺迪」以及全新登場的角色「葛瑞絲」。根據製作人中西晃史的說法，兩位主角的戲份幾乎一致，但將會帶來截然不同的遊玩風格，幾乎可以說是「兩款不同的遊戲」。

製作人表示葛瑞絲的遊玩章節風格將會更加貼近《惡靈古堡 2》與《惡靈古堡 7》，強調系列招牌的「恐怖生存」要素，讓葛瑞絲在有限的資源對抗傾巢而出的殭屍，甚至還會被恐怖的生化武器追著跑。至於里昂的篇章，則承襲了《惡靈古堡4》等，更加偏向動作遊戲，能夠使用更加充足的武器，甚至是強大的體術對抗敵人，畢竟里昂早已成為了一位經歷過各種大風大浪的資深探員。有趣的是，玩家也能從遊玩畫面中注意到一些有趣的細節，像是葛瑞絲在拿槍對抗殭屍時，會因為害怕而出現手抖的狀況，而里昂則穩如泰山。

「每一段流程的安排，都是為了提供緊張與釋放之間的最佳平衡」製作人表示

這樣的安排確實能夠讓系列在「恐怖」與「動作」之間找到一個有趣的平衡，但在最初的計劃中，玩家在這款《惡靈古堡》正傳新作中原本只會玩到里昂一位角色，然而，團隊很快就意識到他們很難利用這位角色呈現恐怖要素。

「我們其實真的嘗試過用里昂來製作一款純正的恐怖遊戲，但果不其然，我們認為根本不會有玩家想看到一位膽怯的里昂。至少，那可說是壓倒性的共識。」他表示

除了新的實機遊玩畫面之外，卡普空還揭露了一些相當有趣的細節，像是《惡靈古堡：安魂曲》中的殭屍其實保留了一些「生前的特徵」，舉例來說，一名清潔人員即便已變成殭屍，但仍會試圖持續打掃設施，直到他們看到里昂或葛瑞絲才會轉而發起攻擊。

除此之外，里昂的槍械戰鬥系統也獲得了更進一步的強化，更加著重於針對敵人不同的部位進行更精準的射擊與破壞，藉此達到最大程度的削弱效果。而在製作特殊的注射器道具時，玩家也須需要取得「感染者的血液」作為材料，讓玩家更有理由主動攻擊這些敵人。

《惡靈古堡：安魂曲》將於 2 月 27 日登上 PS5、Xbox Series X|S 以及 PC 平台。