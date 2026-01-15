殭屍雞排? 高雄食品業者被查獲"雞排"過期8年

南部中心／劉尹淳、陳家祥 高雄市報導

食藥署公布114年輸入業登錄專案查核結果，多家業者被抓包違規，其中高雄的東侯食品公司的倉庫，被稽查存放多達35件的過期食品，其中一個品項＂雞排＂保存期限甚至過期8年，被依法裁罰30萬元，幸好過期食品並未流入市面。

高雄的東侯食品公司，總公司的倉庫，遭衛生局人員查獲，囤放的雞排過期長達8年。（圖／翻攝畫面）

工廠鐵門深鎖，按電鈴也無人回應，這裡是高雄的東侯食品公司，位在岡山區的廠房，以往每天幾乎都有貨車進出，總公司的倉庫，爆發囤放過期食品後，廠房一片靜悄悄。附近工廠人員表示，通常就是有，早上會有看到冷凍車進出，它這裡應該只是個倉庫，它生產線跟實際工作的沒有在這裡。

事發後總公司照常營業，工作人員用堆高機，整理一箱箱貨物，但針對食品過期，專家說，若不小心吃下肚，恐造成食物中毒的風險。（圖／民視新聞）

衛生局人員，把過期食品貼上封條，因為食藥署近期公布去年7月底的稽查結果，業者共有5種品項，包括肉品、油品、蔬果、水產加工品等，35件產品過期，當中最誇張的是，雞排的保存期限已過期8年，仍放在倉庫內，遭罰30萬元罰鍰。民眾表示，8年太可怕了吧，那品管有問題啦、那他留起來幹嘛，不用流入市面他做成其他加工食品啊，這樣任誰都會擔心吧。事發後，總公司照常營業，工作人員忙著用堆高機，整理一箱箱貨物，但針對食品過期，專家就說，若不小心吃下肚，恐造成食物中毒的風險。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，因為過期的雞排，其實容易受到環境中的微生物汙染，尤其細菌，烹飪當中也擔心，它會有食安的疑慮，然後會增加食物中毒的風險。幸好這次業者存放倉庫存的過期食品，並未流入市面，衛生局也將違規商品全數銷毀，後續會持續稽查，為民眾食安把關。

原文出處：殭屍雞排！存放大量過期食品 雞排「過期8年」東侯挨罰30萬

