殯儀館回饋金評鑑小組從未開會 北市議會法規委員會決議應定期檢視成效

台北市議會法規委員會今持續逐條審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議會法規委員會今(17)日持續逐條審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，主要討論市府評鑑回饋計劃小組組成成員、開會強制性與頻率。最後決議，規定府方應組成評估小組定期審視成效，且成員應該包含法務局代表，而再視情況滾動式調整看是否需納入專家學者意見。

原先台北市殯儀館回饋自治條例寫道，市府「得」組成評鑑計畫小組，由社會局、民政局、警察局等局處，以及受影響里別代表檢視使用回饋金成效。然過去法條寫法並無強制性，從未開過相關會議，議員普遍認為應該審視回饋金使用狀況。

廣告 廣告

台北市議員秦慧珠與第二召集人暨台北市議員汪志冰表示，確實應有監督機制，原則上應該成立。此外，秦慧珠也提出，要把原條文的「區公所代表」直接改為區長。

議員陳賢蔚指出，法務局現不在法規規定的評鑑小組中，呼籲也應納入法務局代表。議員陳宥辰也同意要法務局要納入小組，他同時建議應該要聘請外部專家學者。不過對於聘請專家學者，汪志冰和議員侯漢廷都認為，應該「讓子彈飛一下」後續再評估。

第一召集人、議員吳世正說，針對條文，會修改為市府「應」組成小組，成員會納入法務局代表，也會將區公所代表變成區長，至於新制度上路後會再滾動式調整；該條文在委員會內通過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

