殯儀館大體數32 發表光復鄉災情裁定不罰

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

花蓮縣許姓民眾在馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復鄉遭受災後，在社群平臺「Threads」公開發文：「一點是當死亡人數，還停留在14位的時候……殯儀館收到的大體數是32位」，遭花蓮縣警吉安分局依違反社維法移送裁罰，花蓮地院審理後，認為許某收到災情訊息後發表自己看法，或想要為災民發聲，且未影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。

許某是於10月7日某時在其花蓮市租屋處於社群平臺「Threads」公開發文表示「兩點事情覺得不吐不快」、「一點是當死亡人數，還停留在14位的時候，我當時的合作廠商告訴我，內部人員透露在殯儀館收到的大體數是32位」、「一點是發生在今天，在佛祖街一戶求救的表示，居然應變中心宣稱他家前面的一攤積水要做為蓄水池，水排不掉就算了，還一直累積漲起來到要滲進家裡面，他不得不對外求援抽水車或抽水馬達」。

許某稱「我除了調度已經給災戶的抽水馬達幫忙外，已經透支的金額也還來不及算確切數目，正在猶豫要不要再出手採購之際，不禁想現在的政府是在慷熱心人士之慨嗎？這個社會瀰漫的同島一命人飢己飢的氛圍，為什麼受災戶還在求救無援……」、「感性結束，繼續被慷一己之力的慨」。吉安分局認為許某言論違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」移送花蓮地院裁罰。

法官審理認為，移送書所列事實乃關於9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復鄉遭受災情，法官以「佛祖街」、「光復」等文字查詢網路新聞、網路評論，可知於114年10月7日之前，已有「父母在佛祖街失蹤 女兒『灑綠油精』哭喊：聞到味道快出來」、「集氣！923光復洪災仍6人失聯 消防局持續開挖尋找」、「季連成：全力搜救失聯民眾、全面清理災區側溝 加速佛祖街清淤作業」、「佛祖街遭淤泥淹慘！保安寺『半樓高』淤泥仍未清」、「花蓮佛祖街夫婦仍失聯…兒淚求開挖『最後的期待』今將持續搜索」、「佛祖街重災區仍苦等不到失蹤親人！光復鄉洪災絕非『水淹過就算了』 重建、遷村是更沉重課題」，等標題之網路新聞、網路評論。

法官認為，10月7日前，關於該災情議題已有諸多相關報導與討論，災情議題既經新聞媒體熱烈播報討論，則閱聽大眾接收此等資訊後發表自己看法，甚或想要為災民發聲，亦非不可想像，許某言論或有部分與事實不符，但移送機關並未舉證證明被移送人許某發表內容，已足以認定使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧之情形，因此裁定不罰。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

