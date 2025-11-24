殯儀館後方驚見大咖陳屍！「狗頭幫瘋寬」車內心臟中彈、槍枝就在旁 警：排除他殺

南投名間鄉殯儀館後方自行車道旁，一輛自小客車內發現男子倒臥不動，警方趕抵確認為外號「瘋寬」的吳姓男子，現場留有槍枝，案件持續調查中。（示意圖，翻攝自google maps）

濁水溪黑道首腦離奇身亡！南投名間鄉今（24日）下午發現一輛停靠在殯儀館後方自行車道旁的自小客車內有一名男子倒臥，民眾呼喊無反應後報警處理。警方到場後，在車內見到一把槍枝，初步研判可能與自戕有關，但仍需檢方相驗釐清身分與死因。

名間殯儀館附近發現遺體 警方初判疑似自戕事件？

據警方調查，車內男子確認為53歲吳姓男子，外界以外號「瘋寬」稱呼，長期活躍於濁水溪流域周邊，涉及砂石業務與地下賭場運作。警方指出，現場留下的槍枝是目前研判的重要線索，初步排除外力介入，但仍無法定論案件全貌。

「狗頭幫」背景成焦點 吳姓男子過往涉案紀錄曝光？

吳姓男子因使用比特犬頭像作為「通行識別」，在地方被稱為「狗頭幫首腦」。警方資料顯示，吳姓男子多年來與多起恐嚇、暴力討債及槍砲相關案件有關聯，甚至曾因非法持槍遭刑事局查獲，累積多項前科。

此外，吳姓男子過往的私人糾紛也曾登上新聞，包括涉嫌囚禁、傷害想提出分手的女友等事件，並因此遭法院判刑，形象備受外界關注。

槍枝從何而來？

警方表示，目前將進一步調閱周邊監視影像、深入追查槍枝來源與死亡過程，全案已移交檢方安排相驗。真正死因與詳細案情仍待釐清。

