殯儀館環保金爐 將收取使用費

營運考量，基市殯葬環保金爐使用者將收取焚燒庫錢、紙紮屋費用。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市政府一一三年在市立殯儀館設置紙錢專用環保金爐，考量公立殯葬設施整體營運成本，民政處正預告修正「基隆市公立殯葬設施使用管理辦法」，增訂「紙錢專用環保金爐使用費」，採「使用者付費」原則，環保金爐使用者收取焚燒庫錢、紙紮屋相關費用，預估市庫每年可多進帳一千四百萬元。民政處表示，目前預告修正公告到一月三十日止，讓各殯葬業者週知，蒐集意見，經過市務會議討論過後公告實施並送議會備查。

民政處表示，民國八十九年制定的「基隆市公立殯葬設施使用管理辦法」，歷經四次修正，最近一次修法在民國一一一年五月。修法的主要目的，在於反映公立殯葬設施整體營運成本，修正相關設施的收費標準，以及得減免使用規費的資格與減免標準，修正法規名稱為「基隆市公立殯葬設施使用管理及收費辦法」。

其中，民眾關切部分，則是在法規中增訂「紙錢專用環保金爐使用費」；市府民政處說明，基隆市在一一三年底完成市立殯儀館的「紙錢專用環保金爐」，運轉時間自上午九時至深夜十一時三十分。考量市立殯儀館人力不足，一一四年編列二百七十八萬元的委外代操作管理，今年持續委外代操作，但因灰渣清運及管理人力費用增加，市府代操費用已增至四百萬元。

為了減輕市庫負擔，基於「使用者付費」原則，在新修正使用管理辦法中，增訂「紙錢專用環保金爐使用費」，按焚燒數量採累進費率計算，焚燒庫錢每包限重一公斤，三十包以下收費新台幣一千元，三十一包至六十包則收費三千元。

此外，焚燒紙紮屋則區分為精緻型每件收費二百元，竹架型每件收費四百元，為配合爐口尺寸，焚燒物品限高一百二十公分、寬一百六十公分、深一百八十公分以內，至於焚燒其他紙製品，例如紙蓮花、紙元寶等，每件收費二百元。如以每名亡者焚燒六十包庫錢計算，預估市庫每年可增加一千四百萬元收入。

市府說，公告實施送議會備查，若議員們有意見仍可提出建議，讓市府未來修法時參考。