殯儀館老闆虐屍「200具遺體腐爛生蛆」 家屬見腐爛血肉崩潰怒告

美國科羅拉多州一起震驚社會的殯葬醜聞，經營「回歸自然殯儀服務」（Return to Nature Funeral Home）的負責人喬恩·霍爾福德（Jon Hallford），因虐待近200具遺體。（示意圖／翻攝自pixabay）

美國科羅拉多州一起震驚社會的殯葬醜聞，經營「回歸自然殯儀服務」（Return to Nature Funeral Home）的負責人喬恩·霍爾福德（Jon Hallford），因虐待近200具遺體、以假骨灰欺騙家屬並挪用喪葬費用，於6日被法院判處40年監禁。

根據外媒報導，法官埃里克·本特利（Eric Bentley）在量刑時指出，喬恩對客戶及其親屬造成了「難以言喻、無法理解的傷害」，而這項判決距離受害者所請求的最高刑期僅差10年。

廣告 廣告

法院判決書指出，喬恩與前妻凱莉·霍爾福德（Carie Hallford）在2019年至2023年間，將大量遺體棄置於一棟約2500平方英尺的建築物內，未進行火化或妥善處理。遺體在常溫環境下逐漸腐爛，昆蟲與蛆蟲滋生，現場瀰漫惡臭。包括嬰兒在內、各年齡層的逝者都遭到遺棄。

當局在接獲社區異味通報後展開調查，最終揭發這起駭人聽聞的案件。由於遺體狀況嚴重，相關單位花費數月時間才完成身分確認並通知家屬。更令人震驚的是，許多家屬此前收到的並非親人火化後的骨灰，而是裝有乾水泥的容器。

在量刑聽證會上，多名受害者家屬出庭發言，描述該事件如何讓他們長期陷於噩夢與精神創傷之中。他們提及腦海中揮之不去的畫面，包括腐爛血肉、蛆蟲滋生，以及摯愛之人被棄置腐敗的情景。喬恩在庭上簡短道歉，承認自己「有許多機會可以阻止這一切」，卻選擇袖手旁觀。然而他的道歉並未獲得家屬諒解。

調查顯示，霍爾福德夫婦向家屬收取最高1895美元的所謂「可生物降解埋葬與火化」費用，實際上卻未提供相關服務。喬恩將殯葬收入揮霍於豪車、加密貨幣、名牌商品及個人醫美療程，同時拖欠各項帳單。2024年12月，喬恩與凱莉對189項虐待屍體罪名認罪。凱莉的量刑將於4月24日進行判決，最高可能面臨35年監禁。

此外，兩人先前也承認聯邦詐欺罪，涉及挪用疫情期間政府發放的90萬美元小型企業援助資金。喬恩已因該案被判處20年徒刑，凱莉的判決仍待宣判。此案不僅重創受害家屬，也在社區引發對殯葬業監管機制的質疑與討論。



回到原文

更多鏡報報導

逃亡還砍殺仇家！外役監逃犯康育豪消遙4年 中國返台入境當場被活捉

李千娜稱林宅血案「沒那麼恐怖」挨轟 沈伯洋批：在受難者骨骸上起舞

妻陪創業、顧家30年…夫竟趁她罹癌「外遇生子」反求離婚分千萬財產！法院超打臉

具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄