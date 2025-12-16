殯儀館領回兒衣物 父倒進洗衣機驚見「他的大腦」！忍悲舀回塑膠袋

律師指出，這起事件造成家屬極度心理創傷，將控告葬儀社涉嫌過失、詐欺及違約等，並要求陪審團審理。（示意圖／Pexels）

美國加州一名男子今年5月去世，家屬與殯葬公司簽約購買全套喪禮服務，包括遺體防腐及衣物更換等。沒想到，死者父親取回兒子的衣物後，驚見袋中裝的根本不是衣服，而是人體腦部組織。律師指出，這起事件造成家屬極度心理創傷，將控告葬儀社涉嫌過失、詐欺及違約等，並要求陪審團審理。

美國KTSM電視台報導，根據訴狀，家屬起訴了聖荷西的Lima Family Erickson Memorial Chapel、LimaFamily Santa Clara Mortuary，以及一名殯葬主任，指控他們不當處理人體遺骸。訴狀指出，皮農（Alexander Pinon）今年5月去世後，其母親與Lima殯葬機構簽署合約，支付超過1萬美元（約新台幣31.4萬元）購買「全方位追思紀念服務」，包括遺體防腐、穿衣、入殮、遺體運送及喪禮服務。

皮農的父親6月前往殯儀館，與殯葬主任辛格（Annette Singh）會面，並取回兒子過世時穿的衣物。沒想到，父親回家後直接將袋內物品倒入洗衣機，卻驚見袋中裝的根本不是衣服，而是人類腦部組織。

律師表示，家屬事前完全不知驗屍官曾對兒子進行顱腔解剖，並取走部分腦組織。最終，皮農父親只好將腦部組織舀出，再放回紅色袋中，並歸還給辛格。律師指出，殯葬主任從未對家屬解釋這起錯誤，也未提供死者的衣物。

報導指出，皮農的葬禮於6月5日舉行，他被安葬於橡樹山紀念公墓（Oak Hill Memorial Cemetery）。據稱，袋中的腦部組織曾被放在殯儀館庭院隱藏數週。律師痛批，這種草率的處理方式已對家屬造成極度情緒困擾與心理創傷，包括震驚、悲痛、惡夢、焦慮與憂鬱，甚至影響家屬在哀悼過程中的心靈平復。

律師強調，殯儀館及殯葬主任為受託專業人士，應以莊重與尊重方式處理遺體。目前，皮農家屬指控被告涉及過失、詐欺、造成精神痛苦以及違反合約，並要求案件以陪審團審理。

