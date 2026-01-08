殯儀館「緊造！車來了」佛祖車無人駕駛..突滑行撞傷3人

上午11點多，台中殯儀館內發生一起離奇的車禍。（圖／東森新聞）





上午11點多，台中殯儀館內發生一起離奇的車禍，一輛保時捷佛祖車在靜止狀態，突然往前滑行。剛好3名行人走在前面，當場被佛祖車撞上，還一路推撞到機車格內，導致一名婦人受困被輾壓。當下一堆人跑去查看，發現這台保時捷佛祖車上竟然沒有人，在無人駕駛的狀態下，緩慢撞傷3個人，讓目擊者看了直呼背脊涼涼的。

台中殯儀館內，白色保時捷佛祖車衝向機車停車區，嚇壞民眾，一名婦人當場被卡在車縫中。殯儀館人員vs.救護車駕駛：「（在哪裡啊），裡面。」

不只救護車來了，連特搜隊都來幫忙，趕緊將婦人解救脫困，但大家一看佛祖車上竟然沒有人。

非當事民眾：「為什麼那個車會自己動，然後還造成壓傷，那滿嚴重的耶，畢竟沒有人，旁邊剛好是殯儀館，對啊對啊，有點神奇。」

上午11點多，台中殯儀館內這輛保時捷佛祖車，在靜止狀態下突然往前滑行，當時有3個人走在前面，直接被往前推撞，還撞進機車停車區，導致6台機車被波及。正當大家要找駕駛理論時，發生車上竟然沒有人，竟然在無人駕駛下撞傷3個人，讓目擊民眾直呼好毛，背脊涼涼的。

民眾：「對啦，會讓人家會覺得，比較容易多想，因為地點比較敏感。」

據了解，這輛佛祖車當時就停在禮廳前面，車上3尊神明，左邊的是伽藍尊者，常用的是三國關羽，另一邊韋馱菩薩，後面的是釋迦摩尼佛，帶領亡者解脫苦厄。但車子怎麼會突然往前滑行，現場的殯葬同業被下封口令，低調不講。

記者vs.殯儀館人員：「他好像是手煞車沒有拉起來，要準備出去的。」

第二分局文正所副所長黃郁升：「當時車輛未熄火，隨後不明原因往前滑動，陳男表示下車前已拉起手煞車。」

警方調查，駕駛是一名23歲陳姓男子，自稱拉了手煞車沒有熄火，但可能是沒拉好加上檔位錯誤，車子就滑出去，他也來不及去擋下，導致58歲石姓女子、49歲羅姓女子都有手腳多處擦傷，另一名楊姓男子及時跳開。

由於殯儀館非屬道路範圍，警方開立交通事故單，至於被佛祖車撞上，雖然是輕傷，但心裡難免會有想像空間。

