一殯拆除後殯葬業戰懷愛館周邊 居民怒控生活品質受害

第一殯儀館旁為殯葬業聚落，一殯拆除後業者積極尋求進駐懷愛館周圍，但懷愛館所在地多為住宅區，又鄰近多所學校，業者難以合法進駐。市議員耿葳近日接獲多起陳情，許多業者假借其他營業項目之名從事殯葬業務之實，嚴重影響生活品質，她要求市府立即取締改善。殯葬處長張世昌3日回應，今年共稽查該區域25次，已依法裁罰違規業者，後續將持續嚴格取締。

耿葳昨在議會財建部門質詢指出，一殯自民國113年熄燈後，市府原規畫在懷愛館附近黎元停車場蓋禮儀大樓，當地居民強烈反對後，市府決議停止興建改為其他使用，還給地方新風貌。豈料，她近日卻接到許多居民陳情，原本在一殯周邊的生命事業、會館、骨灰罈或棺木業者正悄悄轉移陣地至懷愛館周圍。

耿葳指出，根據《台北市土地使用分區自治條例》規定，殯葬服務業只准許設置在部分商業區及保護區，另《殯葬管理條例》規定單獨設置靈堂、禮廳等必需距離學校、醫院、幼兒園300公尺以上，懷愛館附近多為住宅區，附近還有和平高中、大安國小，殯葬相關業者根本難以合法進駐。

耿葳說，因此目前懷愛館附近現存的殯葬業者大多是違法進駐業者，他們申請不實的營業登記，以假公司之名從事殯葬業務之實，有些甚至連營業登記都沒申請就開始營業。

此外，耿葳指出，許多經營小本生意的業者也於近日反映，房東在合約未到期前就想解約或調高租金，原因竟是想轉租給殯葬業者，他們為了要進駐周圍，表達可以代房東付違約金給房客，或提高租金給房東的意願，在既得利益的誘因下，房東頻轉租給殯葬業者。

在地黎元里長蘇偉彬表示，由於在拆除一殯前政府未預先制定配套措施，業者為了生存只能四處流竄，對當地居民造成生活上的困擾，尤其是對學生的身心健康產生極大負面影響。

耿葳要求，主管商業及公司登記的商業處、事業主管機關殯葬處應嚴格取締改善，避免又形成另個殯葬業聚落，還給居民安寧的生活空間。

張世昌表示，今年共稽查該區域25次，發現正在裝潢中的店面約6、7家，其中有2家違法開設殯葬禮儀服務業，已依法裁罰各6萬元，業者均以搬遷，後續將與商業處持續嚴格取締。

