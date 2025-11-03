一殯熄燈 殯葬業違法進駐懷愛館旁

台北市立第一殯儀館拆除後殯葬業者積極尋求進駐懷愛館周圍，市議員耿葳3日接獲陳情指出，許多業者假借其他營業項目之名在懷愛館周邊從事殯葬業，嚴重影響居民生活品質。（本報資料照片）

台北市立第一殯儀館旁為殯葬業聚落，一殯拆除後業者積極尋求進駐懷愛館周邊，但懷愛館附近多為住宅區又鄰近多所學校，業者難以合法進駐，市議員耿葳3日接獲陳情指出，許多業者假借其他營業項目之名在懷愛館周邊從事殯葬業，嚴重影響居民生活品質，她要求市府立即取締改善。北市殯葬處長張世昌回應，今年共稽查25次，已依法裁罰違規業者並會持續嚴格取締。

耿葳昨在議會財建部門質詢指出，一殯自民國113年熄燈後，市府原規畫在懷愛館附近的黎元停車場興建禮儀大樓，遭居民強烈反對後決議停建改為其他使用，豈料，她近日接到許多居民陳情，原本在一殯周邊經營的生命事業、骨灰罈或棺木業者悄悄轉移陣地至懷愛館周圍。

耿葳指出，根據「台北市土地使用分區自治條例」規定，殯葬服務業只准設置在部分商業區及保護區，另殯葬管理條例規定單獨設置靈堂、禮廳等必需距離學校、醫院、幼兒園300公尺以上，懷愛館附近多為住宅區，附近還有和平高中、大安國小，殯葬相關業者根本難以合法進駐。

她說，目前懷愛館附近現存殯葬業大多是違法進駐業者，申請不實營業登記，以假借其他公司之名從事殯葬業之實，有些甚至連營業登記都沒申請就營業。

此外，耿葳指出，許多經營小本生意的業者反映，房東在合約未到期前就想解約或調高租金，原因竟是想轉租給殯葬業者，殯葬業者為了要進駐懷愛館周邊，甚至表達可代房東付違約金給房客或提高租金給房東，在既得利益的誘因下，房東頻轉租給殯葬業者。

在地黎元里長蘇偉彬表示，由於在拆除一殯前市府未預先制定配套措施，業者為了生存只能四處流竄，對當地居民造成生活困擾，尤其是對學生身心健康產生極大負面影響。

耿葳要求主管商業及公司登記的北市商業處、事業主管機關殯葬處應嚴格取締，避免又形成另一個殯葬業聚落，讓居民有安寧的生活空間。

張世昌回應，今年共稽查懷愛館周遭區域25次，發現正在裝潢中的店面約6、7家，其中有2家違法開設殯葬禮儀服務業，已各依法裁罰6萬元，業者均已搬遷，後續將與商業處持續嚴格取締。