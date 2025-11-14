一殯舊址將以「公共服務」為主 蔣萬安：與花博圓山劍潭整體規劃

台北市長蔣萬安表示，未來一殯用途以公共服務為主，商業使用為輔。資料照，廖瑞祥攝



北市第一殯儀館去年拆除，未來將如何規劃？市長蔣萬安今天（11/14）在議會報告表示，初步構想是以公共服務為主、商業使用為輔，全街廓改為特定專用區，希望朝周邊花博、圓山及劍潭等做整體規劃。

蔣萬安到議會專案報告，他提到，一殯使用面積1萬5299平方公尺，包含市有地、國有地及部分私有地將改為「特定專用區」，總面積2.1萬平方公尺，未來以公務機關、社福及商業等多元複合為目的，納入北市都市計畫通盤檢討案變更使用分區，預計今年底至明年上半年辦理公告公開展覽。

廣告 廣告

蔣萬安說，一殯拆除後當臨時停車場，讓基地曬地，初步構想朝公共服務為主、商業使用為輔，也能帶動周邊地區再發展及都市更新。

議員林亮君質詢，一殯拆除後應有具體全區性規劃，要有相關的計畫期程，不能停留在思考的層面；顏若芳表示，當地民眾希望開發，全街廓改為特定專用區含私有地，屆時若共同開發後分回地，若不是住宅，應考量容積率或建蔽率，並希望納入多功能展演場域。

都發局長簡瑟芳回應，在公展時會持續和地方溝通，私有地是否與市府共同開發要再評估。

蔣萬安說，都發局有蒐集各方意見，目前尚無具體方案，會評估朝一殯周邊花博、圓山、劍潭等整體規劃，預計明年有初步方向。

更多太報報導

控北市社會局長涉圖利 簡舒培爆料「吹哨者是蔣萬安競選幹部」

Super Junior出道20周年唱進大巨蛋 蔣萬安送「壽桃」慶賀

澄清敬老禮金網頁爭議將告陳情民眾 北市社會局：提告對象是「高小姐」