殯葬免費手譯聽打 服務聽障告別往生者

2年前丈夫周宗憲驟然離世，那一天的場景至今仍深深刻在郭力瑞心中。談起當時籌辦喪禮的過程，她忍不住紅了眼眶，因為她發現喪禮現場竟然無法申請手語翻譯與聽打服務，讓她在最脆弱的時刻，只能一邊承受失去摯愛的痛，一邊擔心自己會不會連告別式都聽不懂。

「因為他是我先生啊，很重要的先生啊，我更需要知道我要怎麼送我先生最後一程。如果你什麼都不知道，然後就跟著其他聽人家人他們說，欸來來來阿瑞你跟我來，我只能完全聽我長輩的。」所幸在親友的幫忙下，郭力瑞順利找到願意協助的手譯員與聽打員，讓告別式能夠順利進行「我還可以帶我2個小孩去看剛剛那個司儀講了什麼，就覺得哇，還好我懂。因為我是這邊的最重要的人，我是他太太，我更需要瞭解喪禮有誰、有什麼過程。很多朋友都說這好棒喔，就看得懂這個過程，他都瞭解了。」

這段經歷也讓郭力瑞深刻體會到，在人生最後一程，資訊平權對聾人與聽障者同樣重要，因此她也期待政府能夠提供相關協助。在行政院身障權益推動小組的爭取下，今年年中，全台22個縣市政府已同意喪禮免費提供手語翻譯與聽打服務。

台北市殯葬處副處長陳智豪說明「基本上如果民眾他們有聽打服務需求，譬如說他們的家人或是來公祭的親友有聽障的話，他們都可以申請手語翻譯或是聽打的服務。只要直接跟我們懷愛館做申請就可以了。」只要在殯儀館內舉辦喪禮都可提出申請，不過實際作法仍依各縣市規範不同，民眾可向當地民政局或殯葬管理單位洽詢。

手語翻譯與聽打服務的加入讓聾人與聽障親友能了解喪禮流程，減少因資訊落差帶來的無助與茫然。也讓他們在最後的告別能夠同步感受情緒流動，不再被迫缺席人生最後的重要時刻。