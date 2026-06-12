殯葬公司兼黑幫堂口 起出長短槍

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「鴻圖大展」匾額暗藏玄機，警方全面清查果然發現夾層暗藏槍枝。

（讀者提供）

（另開新視窗）

記者王勗∕台南報導

南警永康分局前掌握情資，得知轄區某「殯葬公司」實為竹聯聖堂台南分會堂口，表面經營殯葬業實則為幫派軍火庫。永康警方不敢大意報請檢察官指揮，檢警組成專案小組經數月蒐證跟監掌握堂口藏匿大量非法槍彈證據，日前清晨兵分四路出擊，查獲吳姓主嫌及魏姓共犯，起獲長短槍六把、子彈四十七顆等。十二日全案訊後依槍砲、組織等罪將吳、魏二人移送法辦，後續也將進一步清查槍枝來源及共犯結構。

永康分局掌握情資後會同南市刑大偵四隊、保大特殊警力、新化分局及警三分局等友軍共同組成專案小組，經跟監蒐證，發現竹聯聖堂台南分會分工縝密，在台南多處據點藏匿大量非法槍彈，經數月蒐證掌握新市區、玉井區、新化區及安南區等地據點，日前清晨持拘票搜索票同步發動雷霆掃蕩。

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永康警方前往堂口查緝，全面清查幫派據點，敏銳察覺「天道酬勤」匾額沒有灰塵，若非小弟「時時勤拂拭」就是有鬼！進一步仔細搜索，果然在牆體夾層發現槍枝蹤影。警方經清查，查獲高仿ＡＲ９ＭＭ衝鋒槍一把、高仿９２ｓ、Ｘ６、９３６等短槍四把，起獲子彈四十七顆；另也於安南區據點查獲仿伊拉克空氣槍一把、氣瓶八瓶等，拘提主嫌吳男、共犯魏男到案。

警方日前兵分四路前往據點查緝，起獲改造長短槍、子彈等。（讀者提供）

（另開新視窗）

本次查獲改造長短槍六把，其中一把槍管尚未完全開通，後續也將送交刑大鑑定。永康分局強調，針對黑道幫派及非法槍械等不法犯罪警方秉持零容忍立場，將持續追查掃蕩不法組織，民眾如發現可疑不法情事，可隨時報警檢舉，共同守護社會治安。