殯葬妻躲蝦皮偷情男同事狂讚「你硬得很快」綠帽夫見鹹濕對話氣炸提告

社會中心／高雄報導

高雄一名人夫指控同為殯葬業的妻子與男同事發展婚外情。（示意圖，非當事者／pixabay）

高雄一名人夫指控同為殯葬業的妻子與男同事發展婚外情。2人不僅在醫院病榻旁牽手，更利用購物平台「蝦皮賣場」的聊天功能傳情，對話內容充斥「硬得很快」、「早起沒高潮」等露骨字眼。人夫憤而求償200萬元，法院審理後認定2人互動已逾越分際，侵害配偶權屬實，判決2人需連帶賠償20萬元。

根據判決書指出，該名人夫與妻子於2014年結婚，育有2名子女，夫妻倆均從事殯葬業。人妻於2024年因工作結識小王後，過從甚密。人夫指控，同年9月曾循手機定位在澄清湖附近汽車旅館外發現小王車輛，隨後又目擊2人在楠梓區餐廳用餐。

此外，2人為避人耳目，竟利用蝦皮賣場的私訊功能調情。對話紀錄顯示，人妻大讚男方，「我覺得你有一個厲害的地方就是硬得很快」、「你是我這輩子最喜歡的男人」，甚至露骨討論性事細節，「早上比較不會那麼有高潮的感覺，跟你一樣有做有舒服就會很開心」、「中午過後做的時候就比較容易高潮」。對方則回覆，「對待這份感情我一直非常小心」、「你打完要記得先刪掉喔」。2人更互稱寶貝、傳送愛心，親密程度顯然已超越一般同事關係。

更讓人夫心碎的是，儘管自己被背叛，但仍數次希望挽回與妻子的感情，小王也保證不會再聯絡，可私下依然故我。2024年10月某天，人夫在某醫院，親眼目擊妻子躺在病床上，與小王手牽手緊緊相依，互動宛如熱戀情侶。這讓人夫身心俱疲、飽受折磨，憤而提告妻子、小王求償200萬元。

儘管人妻與小王辯稱僅是朋友，且相關證據是丈夫違法取得，且已於2025年3月離婚。但法官審酌，人夫取證手段符合比例原則，且蝦皮對話內容涉及2人私密行程與工作細節，不可能由他人假造。認定2人確實發生超越一般社交的男女不正常往來，嚴重破壞原告婚姻圓滿。考量雙方資力與加害程度，最終判人妻與小王應連帶賠償人夫精神慰撫金20萬元，全案可上訴。

