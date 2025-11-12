殯葬所又出包？燒錯遺體又爆出「偷拍死人照」外流 竹市府說話了

記者羅欣怡、林昱孜／新竹報導

往生者遺體照外流？日前新竹市殯葬管理所發生燒錯遺體事件，今又有網友爆料，殯葬所員工偷拍遺體、散布往生者照片。對此，新竹市政府澄清，此非殯葬管理所員工所為，為承包業者員工個人行為。

《新竹爆料公社》臉書社團出現一篇貼文，指出10月底光復連假，新竹殯葬所冰庫人員又偷拍往生者遺體並散布照片，並提及業者112才出包，所長跟冰庫員工遭到撤換，但113、114年又能繼續投標，還能繼續得標，認為市府應該要好好整頓。

對此，新竹市政府駁斥，該事件並非殯葬管理所員工所為，而是承包業者之員工所涉及的個人不當行為。民政處表示，殯葬管理所已第一時間要求業者全面調查，日前已將該承包業者列入黑名單，禁止其再參與後續標案。

民政處呼籲，外界勿以訛傳訛、散布未經查證之訊息，以免影響公務機關及無辜人員名譽，對於任何不當行為及影響市府形象之事件，將嚴肅處理，並持續加強相關稽查及教育訓練。

