殯葬業人妻出軌大讚「硬得很快」 綠帽夫抓包怒告小王

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〔記者鮑建信／高雄報導〕從事殯葬業李姓男子，不滿被戴綠帽，向妻子和小王求償200萬元精神撫慰金，地院判決連帶賠償20萬元後，李和妻子均不服上訴，被高等法院高雄分院駁回並定讞。

據了解，2024年8月間起，李妻與男子阿國(化名)同在殯葬業工作，因而爆出婚外情後，2人為躲避其夫查勤，互傳大量鹹濕對話，如「硬得很快」、「下面偷吸」等，李男發現後不甘被戴綠帽，氣得提告民事求償，要求賠償精神撫慰金200萬元。

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被告李妻和阿國則辯稱是普通朋友，2人談話內容是開玩笑。又說，李男未經妻子同意、私自安裝手機定位軟體跟蹤而違法取得，不得作為證據。

橋頭地院開庭調查後，認定被告等人確有不當往來，並審酌兩造經濟狀況等情形，判決連帶賠償20萬元，但李男和妻子均不服上訴，被高雄高分院駁回，全案落幕。至於李男另涉嫌持鐵條痛毆阿國部分，業經高雄高分院依傷害罪判刑9月，尚未定讞。

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