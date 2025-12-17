殯葬業人妻鹹濕私訊曝！大聊「硬得很快、下面偷吸」偷情過程 夫氣炸提告

（記者張芸瑄／高雄報導）高雄一名從事殯葬業的李姓人妻，與同業方姓男同事爆出婚外情。兩人為躲避李姓丈夫追查，竟利用購物網站「蝦皮賣場」的聊天功能傳情，對話中充斥「硬得很快」、「下面會偷吸」等露骨內容。丈夫發現後怒提告求償200萬元。橋頭地院審理後，認定兩人行為嚴重侵害配偶權，判決須連帶賠償20萬元。

判決指出，李女與丈夫結婚10年，育有兩名未成年子女，夫妻皆在殯葬業工作。2024年間，李女因公結識方男，兩人迅速發展曖昧關係。李夫察覺妻子行蹤詭異，不僅發現她曾出現在汽車旅館附近，還在蝦皮對話紀錄中揭露兩人頻繁傳訊、互訴情話。

根據截圖，方男曾傳訊稱：「你真的在這邊讓我很多自信」、「你下面又都會偷吸」；李女也回應：「中午過後做的時候就比較容易高潮」、「跟你一樣，有做有舒服就會很開心」，兩人還互稱「寶貝」，並叮囑「打完要記得刪掉喔」，關係親密明確。

李夫更在同年10月親眼目擊妻子與方男在義大大昌醫院病床旁牽手相倚，親暱舉動讓他心碎不已，認為兩人早已逾越男女界線，遂提告求償200萬元精神慰撫金。

庭審中，李女與方男否認不倫，聲稱對話紀錄是丈夫非法取得，並辯稱僅是同事關係，牽手是因李女身體不適而攙扶。方男還指稱截圖非本人所傳。

然而法官檢視長達200多頁的對話紀錄後發現，內容不僅出現兩人姓名，互動頻繁且充滿性暗示與親暱語氣，並附有醫院牽手照，難認為他人偽造。法院認定兩人關係親密，確屬情侶互動，已侵害原告婚姻權益。

法官指出，即使李女主張婚姻失和，也不能作為外遇的理由。考量雙方身分、經濟條件與侵害情節，最終判決李女與方男應連帶賠償李夫20萬元，全案仍可上訴。

