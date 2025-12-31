殯葬業闆娘 對小王熱情喊「讓我有自信」尪見對話怒了

殯葬業人妻偷情小王，甚至在聊天功能上互傳鹹濕對話。（示意圖／翻攝自Pexels）





一名從事殯葬業的人妻小花（化名）被丈夫阿明（化名）發現，經常與小王傳送曖昧訊息，甚至透過手機定位追蹤到小花後，發現小王的車停在汽車旅館附近。因此，阿明怒將兩人告上法院，並求償精神撫慰金200萬元。

根據判決書，阿明與小花婚姻維持近11年，育有兩名未成年子女。夫妻兩人均從事殯葬業，但小花自去（2024）年因工作認識小王後，兩人交往密切，小花經常藉故行蹤不明。阿明在同年8月發現兩人曖昧的LINE對話紀錄，9月又透過手機定位追蹤到知名景點附近，發現小王的車停在汽車旅館附近。

從事殯葬業人妻與小王互傳鹹濕對話

更誇張的是，阿明還發現兩人在賣場網站的聊天功能上互傳訊息，內容涉及性行為及親密感受，如「我覺得你有一個厲害的地方」、「你真的在這邊讓我很多自信」、「中午過後做的時候，就比較容易嗨」等。儘管阿明曾多次嘗試挽回夫妻感情，小王也向阿明承諾不再與小花聯絡，但兩人仍繼續發展婚外情。

案件經橋頭地方法院審理時，小花辯稱，阿明未經同意在她手機安裝定位APP，且LINE對話紀錄屬違法取得，應排除證據能力。小王則表示，與小花為同事，平時互動熟識，訊息用語未逾越朋友界線。

不過，法官認為，對話紀錄顯示兩人互相吐露親密情感、性慾及性行為經驗，互動頻繁，互稱「寶貝」、「我愛你」、互道早晚安、傳送愛心符號，並關心彼此生活細節，關係已超越一般男女社交行為，明顯是熱戀般親密互動。

因此，法院認定兩人的行為已不法侵害阿明基於配偶關係所生之身分法益，情節重大，判決小花與小王須連帶賠償阿明20萬元。全案仍可上訴。

