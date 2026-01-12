殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」

曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。

曹西平過世。（圖／翻攝自臉書）

曹西平治喪小組發聲明

曹西平靈堂從未冷清，而是滿滿深情

海外粉絲返台、藝人低調弔唁、留言牆寫滿思念

近日部分媒體以「冷清」、「藝人未現身」形容曹西平（四哥）靈堂弔唁狀況，我們希望補充一個更完整、真實、也最即時的近況畫面。

事實上，這段時間已有多位演藝圈友人私下、低調前來靈堂弔唁。他們不希望驚動媒體拍攝、採訪，進而驚擾到其他正在追思的朋友，因此選擇用不打擾的方式，沒有接受採訪，只是靜靜走進現場，向曹大哥說完心裡話、完成致意後便離開。

包括藝人 林柏昇（KID）、陳凱倫，以及郎祖筠等許多藝人，都曾私下前來向四哥道別。他們在現場留下簽名與心意，向這位陪伴無數人成長的前輩，靜靜說一聲再見。其中，郎祖筠特別在留言紙條上寫下：

「朝向光的那一邊，您自由了。想您，您不孤獨。」

四哥的乾兒子 Jeremy（小俊）也收到來自多位演藝圈好友的關心與問候，表示年底工作行程緊湊，會再另行安排時間前來致意，或用自己的方式向四哥道別。對所有人而言，有沒有現身並不是重點，最重要的是那份真誠的心意；每一份關心與祝福，我們都由衷感激。

———

實際上，靈堂從未真正冷清。這幾天陸續有許多深愛四哥的粉絲前來致意，其中不乏專程從海外返台的人士，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣，只為親口向四哥說一聲「謝謝」與「再見」。

靈堂內設置的一面「粉絲留言牆」，更真實呈現了四哥在人們心中的份量。短短幾天內，牆面已貼滿來自各地的手寫卡片，有不捨、有思念，也有滿滿的感謝與祝福。

其中一張卡片寫道：「本來約好要去台中找你……你最後一場我一定要來看你，我想你。」字句中透露，粉絲為了與四哥道別，特地改變行程、親自前來。另一張則寫著：「謝謝你帶來那麼多的歡樂，我們會好好生活。」還有「永遠的偶像」「一路走好」「在天堂做個快樂的天使」等話語，靜靜鋪滿整面牆。

看著一張張卡片，比任何熱鬧場面都更令人動容。因為那代表著四哥這精彩一生，陪伴了多少人的青春、低谷與人生片段。

「四哥沒有離開，他只是換了一個地方，被大家繼續記得。」

由衷感謝所有不遠千里而來，或用各種方式送上祝福的朋友。大家的心意，已經陪著四哥，把最後這段路走得溫暖而不孤單。

發布單位：曹西平治喪小組

發布時間：2026 年 1 月 12 日