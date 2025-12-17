殯葬管理評量奪得最高榮譽 臺南獲頒全國優等肯定





內政部每2年辦理1次「直轄市、縣（市）政府殯葬管理業務評量」，今（17）日舉行114年度頒獎典禮，由內政部政務次長吳堂成頒獎，民政局副局長吳明熙代表接受表揚，市府憑藉殯葬管理政策推動與服務品質整體表現，榮獲全國優等肯定，臺南市在市長黃偉哲任內已連續6年3次皆獲中央優等獎肯定，展現臺南市政府在殯葬管理制度與公共服務上的卓越成果。

臺南市政府近年持續強化殯葬整體量能與服務品質，透過設施設備優化、服務流程精進及管理制度完善，逐步回應市民治喪需求。其中，南區第一火化場已順利落成啟用，新營福園擴建工程亦持續推動中，整體殯葬服務量能與環境品質均獲得實質提升。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，殯葬服務攸關市民生命尊嚴與家屬感受，市府始終以「尊重生命、關懷家屬、兼顧永續」為施政核心，持續推動殯葬政策與管理制度精進。此次獲得中央評量肯定，不僅是對市府團隊努力的鼓勵，也代表整體政策方向獲得專業認可。

民政局長姜淋煌指出，本次評量涵蓋制度健全、設施管理及服務品質等多項指標，臺南市能獲全國優等，來自第一線同仁長期累積的專業與投入；未來市府將持續精進殯葬管理作為，深化服務品質，讓市民在人生的最後一程，感受到更周全、有溫度的服務。

更多新聞推薦

● 「不副署、不公布、不執行」 黃國昌：賴政府公然向法治宣戰，籲全民做好長期抗戰