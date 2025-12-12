殯葬紅包陋習已久 多依貪汙究辦

北市殯葬處爆發技工因燒庫錢收紅包的集體收賄案件，事實上，殯葬業的紅包陋習已久，過去曾發生縣市殯葬處員工收紅包為喪家插隊火化遺體，也曾配合喪家指定的時辰火化遺體，多依貪汙罪究辦。

北市殯葬處技工收紅包為喪家多燒庫錢事件，多名議員昨質詢市長蔣萬安，要求防堵收紅包文化，也質疑民眾因習俗想多燒庫錢，但法規訂得太死，是否考量訂「多燒就多收錢」規範，滿足家屬信仰。蔣萬安同意研議，但強調收賄絕不寬貸。

北市殯葬處長張世昌說，依北市殯葬管理自治條例規定，北市講求環保，每日焚燒庫錢上限為20包，因為金爐很小，不得不設限。

熟悉民俗人士說，「燒庫錢」是台灣喪葬習俗，各生肖都有對照表，屬牛所需庫錢最多，屬猴最少，這也讓殯葬禮儀業者有機會向家屬遊說。部分禮儀業者為滿足家屬需求，只好透過關係或送紅包行賄，請殯儀館技工配合超額焚燒。至於禮儀服務中的紅包，性質較像小費，有些家屬會額外包紅包給禮儀師、司機或工作人員感謝辛勞。

今年3月，高雄市殯葬處蔡姓職工等14人負責操作市立第一殯儀館火爐及撿骨等工作，涉嫌向殯葬業者收紅包為遺體「插隊」，加速火化流程，6年收賄116萬餘元，粗估至少有1163具遺體插隊火化，相關人等被依貪汙罪起訴。

新北市殯儀館火化場20餘名員工自2020年2月起，配合喪家指定的時辰，加快遺體火化流程或骨骼完整，收受殯葬業者每具遺體500至2千元現金，總金額達3053萬元，收賄者均遭判刑。

