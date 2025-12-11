殲-10等22共機伴共艦擾台 國防部批中共假借「聯合戰備警巡」襲擾

中共解放軍2025.12.10上午起展開「遠海長航」，國防部12.11公布共機在台海周邊動態。國防部



大批中共機艦昨天（12/10）才侵入台灣西南與東南空域進行所謂「遠海長航」後，今天再出動殲-10、轟-6等22架次共機伴隨共艦擾台。國防部表示，自上午09時05分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

中共解放軍2025.12.10上午起展開「遠海長航」，國防部12.11公布共機在台海周邊動態。國防部

對於共機、共艦假借所謂「聯合戰備警巡」之名，持續襲擾台海周邊的動作，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

廣告 廣告

而昨天共軍出動殲-16、轟-6K與無人機等進行所謂「遠海長航」訓練，根據國防部今天公布，從昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機15架次(逾越中線進入北部、西南及東南空域15架次)及共艦6艘,持續在臺海周邊活動，國軍均嚴密監控。

更多太報報導

解放軍機雷達照射日機 美國務院首度發聲譴責

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

中國軍機雷達照射日本F-15 分析：如同拔刀極為挑釁