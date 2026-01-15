殲-10等28架共機出海與共艦操演 國防部批中共假借「聯合戰備警巡」侵擾

中共解放軍空軍的殲-10戰鬥機（中國稱：殲擊機）。資料照



中共解放軍於上週四（1/08）對台灣出動大批機艦發動所謂「聯合戰備警巡」的灰色地帶侵擾，相隔一週時間後，共機與共艦今天（1/15）上午又再度大舉出動擾台，國防部表示，從上午8時54分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

空軍愛國者三型飛彈機動發射車資料照。因應中共對台發動針對性軍演，空軍防空飛彈部隊2025年12月底完成戰備整備程序，愛國者三型防空飛彈完成陣地放列，監控共機動態。軍聞社記者陳彥樺攝

對於中共在短短七天內再度對台灣發動所謂「聯合戰備警巡」，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

